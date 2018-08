OĽaNO: Podporu cestovného ruchu majú zaplatiť súkromní zamestnávatelia

Na archívnej snímke poslanec Eduard Heger (OĽaNO). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. augusta (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO prekvapuje, že štátnu podporu cestovného ruchu majú zaplatiť súkromní zamestnávatelia. Poslanec hnutia Eduard Heger takto reagoval na vyhlásenie predsedu koaličnej SNS Andreja Danka o pláne na zavedenie turistických poukážok.Podľa hnutia je takýto spôsob ich využívania na úkor zamestnávateľov. Mali by zaplatiť väčšinu z hodnoty 500 eur poukazu, pričom si túto sumu nemôžu uplatniť ako nákladovú položku.avizoval Heger.V návrhu sa hovorí aj o tom, že rekreačné poukazy budú povinné pre veľké firmy nad 50 zamestnancov.pokračoval. Podľa hnutia ide pritom aj o malé a stredné podniky. Za veľkú firmu sa na Slovensku považuje tá, ktorá má viac ako 250 zamestnancov. OĽaNO preto v parlamente navrhne, aby poukážky boli nepovinné, prípadne boli povinné iba pre veľké podniky.Podľa Hegera nekoncepčné návrhy SNS môžu viesť k ďalšiemu zaťaženiu podnikateľov reguláciami, špekulovaniu a kšeftovaniu s rekreačnými poukazmi, či k zvýhodňovaniu určitých podnikateľov oproti iným. Najúčinnejšou podporou rozvoja cestovného ruchu je podľa neho budovanie kvalitných dopravných spojení do podhorských regiónov, rekonštrukcia prístupových ciest do mnohých turistických lokalít alebo budovanie cyklotrás, čo vláda zanedbáva. Podnikateľom v cestovnom ruchu by pomohlo aj odbúranie byrokracie a zbytočných regulácií, zníženie daní a odvodov pre ľudí s nižšími platmi, či zjednodušenie pravidiel pre podnikanie v horských regiónoch.Rekreačné poukazy majú podľa Danka podporiť cestovný ruch na Slovensku. Fungovať majú od januára 2019. Ako informoval Danko v pondelok (27.8.) po rokovaní s Klubom 500 a ďalšími zamestnávateľmi, SNS predkladá príslušnú legislatívu ohľadom poukazov na rokovanie parlamentu.