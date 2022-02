OĽANO podporuje vznik ôsmich volebných obvodov, hlas regiónov je mizivý a treba ho posilniť

Posilnilo by sa postavenie regiónov

Sulík vyjadril nesúhlas

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) podporuje vznik ôsmich volebných obvodov. Časť poslancov by sa podľa hnutia mala voliť na národnej kandidátke. Informoval o tom poslanec hnutia György Gyimesi na štvrtkovej tlačovej konferencii. Podľa neho by sa tak pomohlo aj strane Aliancia.Hlas regiónov je podľa hnutia OĽaNO mizivý. „Drvivá väčšina poslancov v slovenskom parlamente je z hlavného mesta a jeho okolia, a to je jeden z faktov, ktoré potvrdzujú teóriu, že hlas regiónov je treba posilniť. Zároveň vytvorenie jedného volebného obvodu so 150 mandátmi vytvára pre voliča nutnosť voliť takú kandidátku, ktorú jej naservírujú centrály," uviedol Gyimesi s tým, že volič má takto štyri hlasy na to, aby rozhodol o svojom kandidátovi, čo odporuje princípu proporčnosti.„Plne sa stotožňujeme s tým, čo hovorí Združenie miest a obcí Slovenska aj s tým, čo hovorí KDH, aby bolo tých obvodov viac. Tak by me pomohli aj Aliancii. My podporujeme myšlienku vytvorenia ôsmich obvodov, ale nie tak, aby sa všetkých 150 poslancov volilo v ôsmich obvodoch, ale ak chcem vyjsť v ústrety aj napríklad Richardovi Sulíkovi (SaS), ktorý má zo svojho pôvodného 13 členného poslaneckého klubu len štyroch poslancov, ktorí sú mimo Bratislavy, tak navrhujeme, aby sa 75 poslancov volilo na národnej kandidátke, čiže jednej a zvyšných 75 mandátov, aby sa rozdelilo medzi osem ďalších krajov, ktoré by kopírovali volebné obvody," dodal Gyimesi. Takto by sa podľa jeho slov posilnilo postavenie regiónov a občania by boli bližšie k svojim zvoleným poslancom.Volebný systém by však podľa poslanca Gyimesiho mal reagovať aj na silnejší hlas národnostných menšín. „V Chorvátsku je zaručených osem mandátov pre zástupcov národnostných menšín, ktorých si volia voliči, ktorí sú zapísaní v osobitných volebných zoznamoch," uviedol s tým, že v Maďarsku strane, ktorá zastupuje národnostné menšiny, stačí, ak získa 0,25 percenta hlasov potrebných na zisk jedného mandátu.Pokiaľ sa takáto strana do parlamentu nedostane, má zaručeného spíkra, ktorý má právo vyjadrovať sa ku konkrétnym témam a zastupuje záujmy národnostných menšín. Ako príklad uviedol tiež Rumunsko či Slovinsko, ktoré majú uzákonené mandáty pre národnostné menšiny.Podľa slov poslanca v radoch koalície tento návrh podporu má. "Richard Sulík (SaS) sa vyjadril, že s tým nesúhlasí, pretože podľa jeho názoru by sa malo voliť poslanca v takom volebnom obvode, ktorého rozhodnutia majú vplyv na celé územie, čiže na celý volebný obvod. My mu dáme príležitosť, aby si takýchto kandidátov mohli ľudia zvoliť aj v Kráľovskom Chlmci alebo aj v Bratislave, na tej kandidátke, ktorá by mala 75 mandátov.... Avšak, ďalších 75 by bolo priamo z regiónu, kde by bola aj väčšia súťaž o hlasy týchto voličov a je rozumný predpoklad, že by to aj zvýšilo volebnú účasť," dodal Gyimesi.Koaličný partner hnutie Sme rodina sa podľa slov poslanca zúčastňuje na rokovaniach okrúhleho stola a z ich strany nie je negatívny postoj. So Združením miest a obcí (ZMOS) nie je zhoda na podobe tohto modelu, pričom vytvorenie ôsmych volebných obvodov ZMOS presadzuje.