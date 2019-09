OĽaNO ponúka na kandidátke miesto pre zástupcov menšín žijúcich v SR

Na archívnej snímke predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. septembra (TASR) – Opozičná strana OĽaNO ponúka na volebnej kandidátke miesto pre zástupcov maďarskej, rómskej a rusínskej menšiny. V pondelok to na pôde Národnej rady (NR) SR oznámil líder hnutia Igor Matovič. Prieskumy podľa jeho slov poukazujú na to, že by hlasy voličov menšín žijúcich na Slovensku mohli prepadnúť.Obyčajní zdôraznili, že menšiny majú na Slovensku približne 17-percentné zastúpenie, ale ich zastúpenie v NR SR môže byť nulové. Rovnako si podľa Matoviča v hnutí uvedomujú, že výsledky budúcoročných volieb môžu byť tesné.komentoval Matovič s dôvetkom, že OĽaNO zároveň pozýva k rokovaciemu stolu zástupcov SMK, pretože táto strana stála. Spoluprácu by nevylúčil ani v prípade vzniku strany Zsolta Simona.Matovič v pondelok tiež zopakoval, že hnutie OĽaNO nepôjde do vlády, ktorá by mala v pláne prijať registrované partnerstvá, adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, uvoľniť drogovú politiku, zrušiť sociálne istoty, alebo zmeniť postoj Slovenska k nelegálnej migrácii.Vylúčením kontroverzných tém podľa Matoviča opozícia zoberie Smeru-SD tromfy, ktorými by voličov strašil. Opätovne vylúčil spoluprácu so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS. Berie na vedomie, že s ním PS - Spolu a KDH nechcú spolupracovať, považuje však za férové, aby vedeli, aké sú ich podmienky. Cieľom podmienok je podľa OĽaNO, aby demokratická opozícia vyhrala voľby. V najbližších týždňoch plánuje hnutie predstaviť ďalšie kroky, ktoré by mali k tomuto cieľu viesť.