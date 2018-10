OĽaNO: Preddavky na daň by mali podnikatelia platiť až od 10.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) - Preddavky na daň z príjmu by mali malí podnikatelia platiť až od sumy 10.000 eur. Uviedol to v pondelok na brífingu poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Eduard Heger, za účasti Petra Kremského. V súčasnosti preddavky podľa Hegera platia malé firmy už od sumy 2500 eur. Návrh novely zákona o dani z príjmov predložilo OĽaNO na októbrovú schôdzu NR SR.priblížil Heger.Cieľom tohto zákona je podľa opozičného poslanca pomoc podnikateľom, aby sa mohli rozvíjať.doplnil Heger.Podľa Kremského sa návrh OĽaNO týka mikropodnikov zamestnávajúcich do 10 pracovníkov, hlavne z oblasti obchodu, stavebníctva a služieb.upozornil Kremský. Rozdiel v preddavku 10.000 eur či 2500 eur sa podľa jeho slov týka asi 30.000 firiem - právnických osôb a viac ako 100.000 živnostníkov.dodal Kremský. Návrh hnutia by podľa neho zároveň znížil administratívnu náročnosť v malom podnikaní.