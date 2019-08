OĽaNO: Rezort financií by mal predstaviť zefektívnenie výdavkov

Na archívnej snímke Eduard Heger. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 14. augusta (TASR) - Najnovšie štatistiky vývoja ekonomiky v 2. štvrťroku tohto roka podľa opozičného hnutia OĽaNO naznačujú, žesa končia. Slovensko rastie pomalším tempom. Podľa OĽaNO by mal rezort financií predstaviť zefektívnenie výdavkov.Poslanec hnutia Eduard Heger upozornil na to, že vláda niekoľko rokov odkladala svoj hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný rozpočet, a to aj napriek dobrému ekonomickému vývoju a napríklad Česká republika dosiahla prebytky v rozpočte už pred tromi rokmi.uviedol v stanovisku pre médiá Heger.Zároveň je presvedčený, že. "Plnenie týchto odporúčaní je zatiaľ katastrofálne," tvrdí Heger.Pokles rastu nie je podľa OĽaNO prekvapivý, nakoľko dochádza k ochladeniu globálneho rastu.myslí si Heger, podľa ktorého je to vidieť aj pri posledných číslach stavebníctva, ktoré v júni zaznamenalo takmer 4-percentný medziročný prepad.dodal Heger. Tiež upozornil na to, že Slovensko sa prepadlo v kvalite podnikateľského prostredia, nové súkromné investície chýbajú.dodal Heger.