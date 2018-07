OĽaNO: Riešenie agrorezortu pre boj proti suchám prichádza neskoro

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 25. júla (TASR) – Zrušením Štátnej melioračnej správy sa závlahové systémy a odvodňovacie systémy dostali do bezprizorného stavu. Ak by bolo zákonom nariadené spravovanie týchto zariadení v zmysle dobrého hospodárenia, SR nemusí vynakladať milióny na to, čo kompetentní v minulosti zanedbali. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽaNO Martin Fecko, ktorý tak reagoval na opatrenia agrorezortu pre boj proti extrémnym suchám v poľnohospodárstve.Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) v stredu na tlačovej konferencii predstavila výzvu, z ktorej môžu žiadatelia získať celkovo 22 miliónov eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zavlažovacích systémov. Podľa Fecka táto výzva prichádza neskoro.Závlahy sú pre poľnohospodárstvo veľmi potrebné, zdôraznil s tým, že v minulosti sa tieto systémy zanedbali.skonštatoval Fecko.Zároveň k šéfke agrorezortu smeroval otázku, ako budú stíhaní tí, ktorí sú za daný stav zodpovední.pýtal sa ďalej.Milióny eur vynakladané na výzvu, ktorá by mala systémovo bojovať proti suchám v poľnohospodárstve, mohli byť podľa neho ušetrené.myslí si Fecko.