OĽaNO:Saková a Lučanský by mali vysvetliť prepojenia polície s Bödörom

Na snímke Gábor Grendel. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) a policajný prezident Milan Lučanský by mali vysvetliť prepojenia polície s Norbertom Bödörom a uviesť, aké opatrenia urobili pre to, aby im zamedzili. V reakcii na tlačovú konferenciu prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na to vyzvalo opozičné OĽaNO.uviedol poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽaNO).Hnutie obzvlášť znepokojuje, že by Bödör mal o svojom zadržaní dozvedieť aj po výmene policajného prezidenta. Pripomína, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar je Bödörovým švagrom.Prokurátor ÚŠP na pondelkovej tlačovej konferencii potvrdil informáciu, že sa Bödör o svojom plánovanom zadržaní dozvedel, v dôsledku čoho bol zrušený súhlas na zadržanie. Uviedol tiež, že v rámci vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vyšetruje ÚŠP aj trestnú činnosť predstaviteľov štátnych a justičných orgánov.