OĽaNO: Slovensku môže hroziť žaloba od EK pre tender na záchranky

Bratislava 13. decembra (TASR) - Hnutie OĽaNO si myslí, že Slovensku hrozí žaloba za nedodržiavanie európskej legislatívy v súvislosti s tendrom na záchranky. Vychádza z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktorý o podobnom prípade rozhodoval v júni tohto roka.K otázke súladu slovenskej právnej úpravy týkajúcej sa výberového konania na licencie pre záchranky s európskou legislatívou sa obrátil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na Európsku komisiu (EK). OĽaNO tvrdí, že uznesenie európskeho dvora je smerodajné aj pre EK, a teda odpovedá aj na nejasnosti, s ktorými sa ÚVO obrátil na komisiu. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii uviedlo, že rešpektuje rozhodnutie ÚVO obrátiť sa na EK.Súdny dvor podľa poslanca parlamentu Mareka Krajčího (OĽaNO) rozhodoval v júni o podobnom prípade v Taliansku. Poslanec preto na základe rozhodnutia dvora tvrdí, že tender na poskytovanie služieb ambulancií záchrannej zdravotnej starostlivosti bol realizovaný v rozpore so smernicou EÚ.ako dlho budeme tento nezákonný stav udržiavať".Licencie by mali byť podľa hnutia okamžite vyhlásené za neplatné. Krajčí tiež kritizuje návrh zákona, ktorý v tejto súvislosti pripravilo MZ.povedal Krajčí.MZ v reakcii uviedlo, že návrh zákona obsahuje také pravidlá a postupy v procese výberového konania na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktoré nebudú vzbudzovať žiadne pochybnosti o zákonnosti a transparentnosti tohto procesu. Mali by tiež v budúcnosti vylúčiť akékoľvek podozrenia.vysvetlila hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.Rezort zdravotníctva zároveň uviedol, že zrušenie tendra na záchranky nie je možné.uviedla Eliášová.Krajčí tiež v piatok informoval, že požiadal ÚVO, aby chránil verejný záujem a požiadal príslušný súd o vyhlásenie neplatnosti vydaných licencií, čo podľa neho úrad doteraz neurobil.doplnil.Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v polovici júna sa týkalo 328 bodov. Najviac ich získala spoločnosť LSE - Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc. Dôvodom pochybností okolo tendra boli informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Vtedajší šéf Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáš Haško zaujatosť členov komisie odmietal. Trval na tom, že tender bol v súlade s príslušnou legislatívou. Svojej funkcie sa pre kauzu vzdal.