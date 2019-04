OĽaNO: Treba zlepšiť údržbu vlakov, tratí a ciest

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 8. apríla (TASR) – Zlepšenie údržby vlakov, tratí a pozemných komunikácií, zamedzenie predražovaniu nákupov tovarov a služieb či zriadenie národnej dopravnej autority obsahuje program Spoľahlivá doprava, ktorý v pondelok predstavilo opozičné hnutie OľaNO.Je to výsledok vyše ročnej práce odborného tímu, povedala predsedníčka poslaneckého klubu OľaNO Veronika Remišová s tým, že ide o komplexný dokument. Dodala, že verejné obstarávania sú predražené niekedy o 10 či 20 % a keby sa podarilo ušetriť 10 %, boli by financie na železnice a opravy ciest.uviedol o programe poslanec OĽaNO Ján Marosz. Avizoval, že bude hovoriť s predstaviteľom Národnej diaľničnej spoločnosti o aktuálnych témach, spojených s obchvatom Bratislavy.Za veľmi dôležité považuje člen odborného tímu hnutia Jiří Kubáček financovanie údržby ciest 1. triedy, zavedenie koordinácie spojov, pretože jednotlivé druhy dopravy na seba nenadväzujú a konkurujú si.uviedol Kubáček.Plánom je zriadiť v rámci Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR virtuálny holding, ktorý bude riadiť Železničnú spoločnosť Slovensko a Železnice Slovenskej republiky." povedal Kubáček. Zdôraznil, že budú rešpektovať princíp Hodnota za peniaze pri výstavbe dopravnej infraštruktúry. Navrhujú zriadiť štátny fond dopravnej infraštruktúry. Ten by mal znížiť vysokú závislosť SR od financií z eurofondov pri modernizácii ciest a železníc.Poslanec Marosz pripomenul, že poukazovali na horenie rušňov a meškanie vlakov, zanedbanú železničnú infraštruktúru, na kauzu nákupu pozemku pri Devínskej Novej Vsi v Bratislave, meškanie výstavby diaľnice do Košíc. V roku 2018 nebol sprístupnený kilometer novej diaľnice, skonštatoval. Kubáček upozornil, že v roku 2019 je denný priemer zmeškaných a odmietnutých vlakov za tri mesiace 8,55 vlaku. Na základe zmluvy medzi MDV SR a štátnym dopravcom je na rok 2019 stanovený maximálny počet vlakov zmeškaných nad 30 minút alebo úplne odrieknutých vinou dopravcu na 875.skonštatoval.