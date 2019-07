OĽaNO tvrdí, že štát by mal podrobne preskúmať všetky časti D4 a R7

Na snímke Ján Marosz počas tlačovej konferencie a predstavenia kandidačnej listiny do parlamentných volieb hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO - NOVA). V Bratislave 7. decembra 2015. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 17. júla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by malo dať skontrolovať všetky časti rozostavanej diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, kým nie je neskoro. Myslí si to poslanec OĽaNO Ján Marosz, ktorý tak reagoval na výsledky posledných testov pôdy z násypov D4/R7, ktoré potvrdili výskyt nepovolených látok.Opozičný poslanec tvrdí, že hrozí významné zdržanie stavby, ak už rovno nie odchod dodávateľa aj vzhľadom na nereálne nízku vysúťaženú cenu.avizoval Marosz.Ako informoval v stredu rezort dopravy, v troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou. Ministerstvo uviedlo, že podnikne kroky, aby bol nepovolený materiál zo stavby odstránený.Spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu bratislavského obchvatu, podľa vlastných slov urobí potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti ľudí a životného prostredia počas výstavby a prevádzky D4/R7. Recyklovaný materiál bol podľa stavebníka zakúpený len od jedného dodávateľa a použitý bol približne na 500 metrov dlhom úseku diaľnice D4.