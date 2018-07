OĽaNO vyzýva ministra práce na zastavenie kurzu Inkluzívne vzdelávanie

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 20. júla (TASR) – Na projekt rekvalifikácie nezamestnaných v priemysle má ísť viac ako 30 miliónov eur, väčšinu projektu tvorí mesačný kurz Inkluzívne vzdelávanie za takmer 23 miliónov eur. Najväčším prínosom však bude projekt pre dve firmy, ktoré budú kurzy poskytovať, nie pre nezamestnaných. Uviedla to v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) podľa nej namiesto systémového riešenia navrhuje projekt, ktorý "vyžmýka" desiatky miliónov eur z eurofondov, ľuďom bez práce však pomôže veľmi málo.myslí si Remišová s tým, že projekt bude najväčším prínosom pre firmy, ktoré budú kurzy poskytovať. Prakticky celý projekt ministerstvo zadalo skupine dvoch súkromných firiem, ktoré sú personálne prepojené, uviedla.Za dodávateľa kurzov podpísal zmluvu Andrej Hutta, ktorý bol v minulosti podpredsedom Mladých sociálnych demokratov, čo je v podstate mládežnícka organizácie strany Smer-SD, skonštatovala Remišová.podotkla Remišová. Podľa nej sa teda zdá, že túto zákazku za 27 miliónov eur dohodil jeden bývalý funkcionár druhému.zdôraznila Remišová, pričom dodala, že zvyšných necelých 5 miliónov eur má ísť na rekvalifikačné kurzy na konkrétne profesie, čo by mohlo priniesť nejaké výsledky.OĽaNO navrhuje, aby štát namiesto tohto projektu podporil slovenských zamestnávateľov a preplatil im prvú mesačnú mzdu človeka, ktorého zamestnajú, a tiež časť mesačnej mzdy jeho kolegu, ktorý ho bude celý mesiac do práce zaúčať. Nezamestnaní by sa tak podľa Remišovej naučili presne tie zručnosti, ktoré v danom podniku potrebujú.Poslanec hnutia OĽaNO Eduard Heger doplnil, že druhým riešením by bolo zriadiť personalizované poradenstvo pri úradoch práce, kde by sa s nezamestnanými pracovalo systematicky a dlhodobo.