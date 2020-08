OĽaNO, Za ľudí a Sme rodina podporia výhrady Čaputovej k novele o prokuratúre, SaS má jednu výhradu

Niektoré pripomienky zapracujú

Voľba generálneho prokurátora

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Koalícia sa na výhradách prezidentky Zuzany Čaputovej k vrátenej novele zákona o prokuratúre nedohodla. Nemalo by to však ohroziť prijatie novely na schôdzi parlamentu 2. septembra.Tri strany vládnej koalície Za ľudí Sme rodina podľa podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) pripomienky hlavy štátu podporia.„Strana SaS nesúhlasí s jednou pripomienkou pani prezidentky. Samozrejme, SaS novelu zákona o prokuratúre ako celok podporí,“ povedal agentúre SITA Šeliga.Poslanec Ondrej Dostál (SaS) nedávno pre agentúru SITA uviedol, že koalícia by mala časti pripomienok prezidentky vyhovieť a pri niektorých pripomienkach by mala veto prezidentky prelomiť.„Mali by sme prelomiť veto prezidentky pri pripomienkach, ktoré sa týkajú nového dôvodu pre odvolanie generálneho a špeciálneho prokurátora,“ priblížil poslanec.Na prelomenie veta prezidentky je potrebných minimálne 76 hlasov poslancov zo 150-členného parlamentu. Koalícia môže vrátenú novelu zákona o prokuratúre schváliť v súlade s pripomienkami prezidentky aj bez hlasov poslancov SaS. V takom prípade má k dispozícii 82 hlasov. Vládne strany ako celok sa opierajú v parlamente o 95 poslaneckých kresiel.Proces vypočutia kandidátov na nového generálneho prokurátora by sa mohol podľa podpredsedu parlamentu Šeligu rozbehnúť v októbri.Šeliga nepredpokladá, že by výber a zvolenie nového šéfa prokuratúry zabrzdil prípadný podnet opozície, v ktorom by žiadala Ústavný súd SR pozastaviť účinnosť niektorých ustanovení novely zákona o prokuratúre. „Opozícia sa môže obrátiť na ústavný súd, ale nevidím tam nič protiústavné,“ dodal Šeliga.Generálny prokurátor Jaromír Čižnár definitívne skončil vo funkcii 10. augusta. V súčasnosti šéfa prokuratúry zastupuje prvá námestníčka generálnej prokuratúry Viera Kováčiková . Bude to tak až dovtedy, kým parlament nezvolí a prezidentka nevymenuje nového generálneho prokurátora.