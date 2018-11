OĽaNO, Zmena zdola a aktivisti podporujú Elenu Pätoprstú

Na archívnej snímke Elena Pätoprstá. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 5. novembra (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO, Zmena zdola, Demokratická únia (DÚ) a viacerí občianski aktivisti podporujú kandidatúru Eleny Pätoprstej na starostku bratislavskej Petržalky. Pre TASR to uviedol predseda Zmeny zdola, DÚ a poslanec NR SR za OĽaNO Ján Budaj. Reagoval tak na piatkovú (2. 11.) výzvu časti opozície SaS, Sme rodina, Nova, KDH a OKS, aby Pätoprstá odstúpila z predvolebného boja v prospech ďalšieho kandidáta na petržalského starostu Jána Hrčku.Pätoprstá je podľa Budaja občianska aktivistka a komunálna politička, bojujúca za záujmy občanov už dlhé roky.skonštatoval. Zároveň podotkol, že posledné voľby, ktoré sa v Petržalke konali, boli minuloročné voľby do orgánov samosprávnych krajov a v tých získala Pätoprstá najviac hlasov.skonštatoval Budaj. Pätoprstá bude podľa neho, ak jej to Petržalčania umožnia, dobrou starostkou. Ako tvrdí, kandiduje s ňou kvalitný tím a spoločne majú na to, aby sa z Petržalky stala najlepšia štvrť Bratislavy.Podpredseda SaS Ľubomír Galko v piatok vyhlásil, že od začiatku podporovali v kandidatúre Hrčku s presvedčením, že je lepšou voľbou pre Petržalku.uviedol. Pätoprstá na výzvu pre TASR osobne nereagovala, v pondelok poslala len Budajove stanovisko.V najväčšej bratislavskej mestskej časti by o post starostu malo zabojovať deväť kandidátov. Je medzi nimi miestny a mestský poslanec Ján Hrčka, aktivistka a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová, súčasný vicestarosta Ján Bučan a petržalská miestna poslankyňa a zároveň bratislavská viceprimátorka Ľudmila Farkašovská.Kandidovať chce aj miestna a mestská poslankyňa a zároveň podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Elena Pätoprstá a aj miestny a mestský poslanec Oliver Kríž. Zabojovať chce tiež Tomáš Szmrecsányi, novinár na voľnej nohe a občiansky aktivista, ako aj ďalší občiansky aktivista Miroslav Dragun. Záujem o post šéfa mestskej časti má aj ĽSNS, ktorá nasadila do volieb Mariána Chmelára. Kandidatúry na starostu Petržalky sa ku koncu októbra vzdal poslanec hlavného mesta i BSK Marian Greksa, zdôvodnil to tým, že "čísla nepustia" a on nechce rozbíjať potrebné hlasy.Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.