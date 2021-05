Olejová vaňa s komponentmi LANXESS je súčasťou najnovšej generácie automatických prevodoviek

Špeciálny polyamid 6 (Durethan PA6) stále častejšie nahrádza polyamid 66



20.5.2021 (Webnoviny.sk) -Olejová vaňa používaná v špičkových automobilových prevodovkách je vyrobená z materiálu Durethan PA6 spoločnosti LANXESS. Polyamidy majú v porovnaní s oceľovým plechom alebo hliníkovým tlakovým odliatkom viacero výhod. Z hľadiska ľahkej konštrukcie a funkčnosti znižujú náklady a umožňujú flexibilitu z hľadiska dizajnu.Najmä polyamid 66 preto v posledných rokoch našiel široké uplatnenie pri sériovej výrobe týchto veľkých vstrekovaných dielov. Príkladom je olejová vaňa prevodovky vyrobená spoločnosťou IBS Filtran GmbH, v ktorej sa používa Durethan BKV35H2.0 od spoločnosti LANXESS. "Spoločnosti IBS Filtran a LANXESS dlhodobo a úspešne spolupracujú pri vývoji komponentov pre prevodovky osobných automobilov. Jedným z vrcholov našej spolupráce bol vývoj prvej plastovej olejovej vane pre automobilové prevodovky," poznamenáva Babak Talebloo, kľúčový manažér spoločnosti IBS Filtran v spoločnosti LANXESS."Použitie nášho polyamidu 6 v novom olejovom kúpeli bolo podmienené dvoma hlavnými faktormi. Spĺňa kľúčové požiadavky týkajúce sa tepelnej odolnosti a kvality povrchu a je oveľa lacnejší ako akýkoľvek porovnateľný polyamid 66," vysvetľuje Christof Boden, expert na plastové komponenty v rozvodoch oleja v automobiloch spoločnosti LANXESS. Spoločnosť IBS Filtran podrobne skúmala odolnosť polyamidu 6 vystuženého 35 % hmotnosti krátkymi sklenenými vláknami voči olejom a teplu.Testy odolnosti pri 150 °C v rôznych prevodových olejoch ukázali, že v porovnaní s porovnateľným polyamidom 66 nie je rozdiel v opotrebení. V skutočnosti má polyamid 6 o niečo vyššiu odolnosť proti nárazu a predĺženie pri pretrhnutí, čo znamená, že olejová vaňa si vo všeobecnosti lepšie poradí so štrkom a kamienkami na ceste. Vyššie uvedená olejová vaňa má tiež skvelé tesniace vlastnosti. Polyamid 6 tiež zabraňuje deformácii výrobku. Jednou z jeho silných stránok je dobrá zvariteľnosť materiálu. Vnútorný plášť olejového filtra je spojený s hlavným telesom panvy vibračným zváraním. "Zvarový šev vykazuje obrovskú pevnosť, a preto je schopný spoľahlivo odolávať tlaku," vysvetľuje Boden.Za posledné tri roky sa cena polyamidu 66 zvyšovala. Dôvodom bol najmä nedostatok adiponitrilu, primárneho produktu na výrobu materiálu, ktorý v niektorých prípadoch nie je k dispozícii v dostatočnom množstve. To tiež prinútilo výrobcov plastových dielov pre olejové okruhy hľadať cenovo dostupnejšie a spoľahlivejšie alternatívy k polyamidu 66. Polyamid 6 bol preto vďaka svojim vlastnostiam jasnou voľbou. "Okrem olejových vaničiek automobilových prevodoviek sa napríklad v sériovej výrobe a vývoji čoraz častejšie používajú olejové vaničky nákladných vozidiel a kryty hláv valcov vyrobené z polyamidu 6," vysvetľuje Boden.Spoločnosť LANXESS neustále rozširuje svoj sortiment polyamidov pre olejové okruhy vozidiel. Medzi novinky patria Durethan ECOBKV30H2.0, ECOBKV35H2.0 a ECOBKV60XF. 30 %, 35 % a 60 % hmotnosti týchto troch polyamidových zmesí 6 tvoria recyklované vlákna z odpadového skla.Nezávislá inšpekčná spoločnosť Ecocycle preskúmala množstvo recyklovaného materiálu v každej zmesi pomocou metódy hmotnostnej bilancie a udelila certifikát Ecoloop v súlade s normou ISO 14021:2016. "Týmito výrobkami držíme krok s trendom zvýšeného používania recyklovaných materiálov v automobilovom priemysle," vysvetľuje Boden.Ďalším príkladom nových aplikácií v olejovom okruhu sú polyamidy série XTS (Xtreme Temperature Stabilization), ktoré zdôrazňujú extrémne vysokú dlhodobú tepelnú odolnosť týchto zlúčenín až do 230 °C. "Môžu sa napríklad použiť na olejové vane vo vozidlách, ktoré majú katalyzátor namontovaný v blízkosti prevodovky, čo vedie k tomu, že olejové vane sú vystavené zvýšenému tepelnému zaťaženiu počas intervalov spracovania výfukových plynov," opisuje Boden a dodáva, že použitím týchto zmesí sa môže odstrániť potreba inštalácie odchyľovacích dosiek na ochranu olejových vaní pred intenzívnym teplom.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 300 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis