Oleksandr Syrskyj avizoval zmeny vo velení na východnom fronte, niektorí velitelia ohrozovali životy vojakov

Výmena veliteľov

Avdijivka podla do rúk Rusov

2.3.2024 (SITA.sk) - Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj avizoval výmenu niektorých veliteľov na východnom fronte. Rozhodnutie nasleduje po februárovom páde mesta Avdijivka.Informuje o tom spravodajský portál BBC. Syrskyj povedal, že vymení veliteľov, ktorých rozkazy a konanie ohrozili životy vojakov.„Poslal som skupiny špecialistov do jednotlivých brigád, kde sú problémy s prípravou veliteľstva na odovzdávanie skúseností a poskytovanie pomoci," vyjadril sa na komunikačnej platforme Telegram.Tiež niektoré brigády pochválil a po vypočutí jednotiek na frontovej línii sľúbil poskytnutie záloh, munície a odborných znalostí na ich podporu. Situácia na frontovej línii je podľa Syrského „náročná, ale pod kontrolou“.Mesto Avdijivka padlo do rúk Rusov vo februári po mesiacoch tvrdých bojov. Je to najväčšia zmena na frontovej línii odvtedy, čo Rusi v máji 2023 obsadili Bachmut.Tento týždeň sa ukrajinská armáda stiahla z dvoch obcí pri Avdijivke a stratila tak viac územia čeliac klesajúcim zásobám zbraní a munície od západných spojencov.