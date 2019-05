Oligarcha Kolomojskyj sa vrátil na Ukrajinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Kyjev 16. mája (TASR) - Ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojskyj sa vo štvrtok po takmer dvoch rokoch strávených v Izraeli vrátil na Ukrajinu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Ukrinform, ktorá pripomenula, že Kolomojskyj svojho času vyhlasoval, že na Ukrajinu sa vráti až po inaugurácii Volodymyra Zelenského do funkcie ukrajinského prezidenta. Jej dátum pritom ešte stále nie je určený.Ukrinform s odvolaním sa na ukrajinské médiá dodal, že Kolomojskyj pricestoval z Izraela lietadlom podnikateľskej skupiny Privat. Lietadlo pristálo na letisku v meste Dnipro (bývalý Dnepropetrovsk).Svoj návrat do vlasti pre spravodajský portál The Babel (thebabel.com.ua) potvrdil aj Kolomojskyj, ktorý dodal, že zatiaľ nevie, čomu sa bude na Ukrajine venovať.Kolomojského meno sa často spomínalo v súvislosti s jeho spormi s odstupujúcim prezidentom Petrom Porošenkom, ale v poslednom čase najmä v spojitosti s financovaním prezidentskej kampane Volodymyra Zelenského. Jeho meno figuruje aj v kauze najväčšej ukrajinskej banky PrivatBank, ktorej zoštátnenie v roku 2016 vyhlásil v apríli ukrajinský súd za nezákonné.Spoločnosť PrivatBank bola zoštátnená v rámci snahy o ozdravenie bankového sektora, podporovanej aj Medzinárodným menovým fondom (MMF).Po vynesení súdneho verdiktu v kauze príslušné ukrajinské úrady avizovali, že sa proti rozsudku odvolajú. Už skôr pritom varovali, že akékoľvek opatrenia na zvrátenie tohto kroku by mohli úverovú pomoc od Medzinárodného menového fondu narušiť.Ukrajinská vláda prevzala kontrolu nad spoločnosťou PrivatBank koncom roka 2016. Finančný ústav bol podľa Kyjeva zoštátnením zachránený pred bankrotom, čo Kolomojskyj popiera.Súdny verdikt o nezákonnosti zoštátnenia padol v čase prezidentských volieb na Ukrajine. Kolomojskyj verejne podporoval Zelenského, ktorý postúpil do druhého kola volieb a porazil v ňom Porošenka.Porošenko svojho súpera opakovane obvinil, že je bábkou Kolomojského, ktorého televízny kanál vysiela Zelenského zábavné šou. Zelenskyj však trvá na tom, že jeho vzťah s Kolomojským je čisto profesionálny. Popieral tiež, že v prípade svojho víťazstva vo voľbách by urobil všetko pre to, aby sa firma PrivatBank vrátila Kolomojskému.Samotný Kolomojskyj nedávno vyhlásil, že spoločnosť PrivatBank ako takú nepotrebuje, potrebuje však kompenzácie vo výške dve miliardy dolárov za kapitál, ktorý v nej bol v čase jej zoštátnenia.Národná banka Ukrajiny sa však v tejto súvislosti už nechala počuť, že Kolomojskyj nedostane žiadnu kompenzáciu, pretože na tento krok nie je dostatok dôvodov.