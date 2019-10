OLO vrátilo všetky prenajaté vozidlá z pochybného tendra

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 3. októbra (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) k 30. septembra 2019 vrátila všetky vozidlá, ktoré mala prenajaté v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Zároveň uzatvorila dohodu o vyrovnaní k danej zmluve. OLO o tom informovalo prostredníctvom tlačovej správy.Kontrakt sa týkal 20 osobných vozidiel, ktoré predchádzajúce vedenie obstaralo so spoločnosťou B2B prostredníctvom rámcovej zmluvy o prenájme áut na štyri roky alebo do vyčerpania limitu 415.000 eur. Kontrolóri Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistili pri tendri pochybenia a uložili mestskej firme pokutu. Súčasný manažment priznal chyby, súhlasí aj s pokutou, pričom chce využiť inštitút zníženia sankcie o polovicu a zaplatiť 12.450 eur.Vedenie mestskej spoločnosti sa zároveň dištancuje od podobných praktík, ktoré boli sankcionované, a avizuje, že prenájom vozidiel pre potreby spoločnosti bude riešiť transparentne.povedal nový predseda predstavenstva spoločnosti Martin Maslák.Predstavitelia spoločnosti postup deklarovali aj pred poslancami Bratislavy na septembrovom zasadnutí (26. 9.) mestského zastupiteľstva (MsZ).