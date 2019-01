OLO zdôrazňuje povinnosti občanov i správcov pri nakladaní s odpadom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 31. januára (TASR) – Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) upozorňuje obyvateľov na ich povinnosti v súvislosti s čistotou kontajnerových stojísk. Práve tí sú spolu s užívateľmi nebytových priestorov a správcami nehnuteľností zodpovední za čistotu stanovísk zberných nádob. Na jeden z častých problémov upozorňuje kampaňou Odpad nepatrí ku kontajnerom.podotkla hovorkyňa spoločnosti Beáta Humeniková.Odvoláva sa aj na platné všeobecne záväzné nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Podľa neho má každý obyvateľ povinnosť ukladať odpad do zberných nádob na to určených, a to tak, aby sa dali uzavrieť a aby odpad z nich nevypadával. Na správcovi zasa je, aby zabezpečil dostatočné množstvo zberných nádob, aby bol odpad dostatočne často odvážaný a aby bolo stanovište čisté.OLO tiež upozorňuje, aby obyvatelia do zberných nádob hádzali len odpad, ktorý do nich patrí. Do zelenej nádoby sa dáva sklo, do žltej nádoby plasty, kovové obaly a tetrapaky, do modrej nádoby papier.skonštatovala Humeniková. Do čiernej nádoby patrí zmesový komunálny odpad. Zakázané je do ktorejkoľvek z nádob umiestňovať akýkoľvek horľavý a nebezpečný odpad.Rovnako tak objemný odpad, ako napríklad nábytok, matrace, elektronika či stavebný odpad, nepatrí k zberným nádobám. Tento odpad je potrebné odovzdať do zberného dvora, možnosťou tiež je objednanie si veľkokapacitného kontajnera alebo služby OLO taxi, teda mobilného zberného dvora. Posledná spomínaná služba je však spoplatnená 25 eurami, pričom váha odpadu musí byť do troch ton. Elektroodpad je zasa možné odovzdať aj priamo distribútorovi elektrozariadenia či v rámci oddeleného zberu organizovaného výrobcom takýchto zariadení.poznamenala Humeniková. V tomto prípade OLO radí, aby sa stanovište uzamkýnalo a bolo tak prístupné len pre obyvateľov bytového domu, ku ktorému patrí.doplnila Humeniková. Mestskú spoločnosť je možné kontaktovať na telefónnom čísle zákazníckeho centra 02/50 110 111, emailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na Ivanskej ceste 22.