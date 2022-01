Olympiáda v Číne? Bude to ako na Svetovom pohári, iba z hotela na kopec a naspäť, vraví Boris Vlha

Prísny režim na ZOH

Petina výhoda

Tona batožiny

26.1.2022 - Petra Vlhová má úspešne za sebou obrovský slalom Svetového pohára v Kronplatzi a na dvere jej už klope najdôležitejšia misia tejto lyžiarskej sezóny - olympijská. Najúspešnejšia slovenská športovkyňa ostatných troch rokov bude v ďalekej Číne najväčším a zrejme aj jediným medailovým želiezkom slovenskej výpravy.Do Pekingu spolu so svojím tímom Petra Vlhová odlieta v nedeľu (30. januára). Prvé preteky na ZOH 2022 ju čakajú 7. februára, bude to obrovský slalom.V Pekingu to bude iná zimná olympiáda než na aké sú športovci a ich fanúšikovia zvyknutí z minulosti. Z dôvodu prísnych koronavírusových pravidiel budú mať lyžiari a ich realizačné tímy prísne stanovené miesta, kde sa budú môcť pohybovať. A súčasťou denného režimu bude všadeprítomné testovanie."Pre nás sa toho až tak veľa po tejto stránke nezmení. Bude to ako počas pretekov Svetového pohára. Nikde nebudeme môcť chodiť, iba z hotela na kopec a naspäť. Bude to rutina ako bežný World Cup. A či cítime v tíme tlak pred vrcholom sezóny? Nerozprávame sa o tom. Netlačíme zbytočne na olympijskú tému, neriešime to. Budeme sa to snažiť brať ako normálne preteky, pôjdeme podľa svojho zaužívaného systému s každodennou rutinou. Zatiaľ všetko ide podľa plánu a je to na dobrej ceste," uviedol Boris Vlha, stály člen tímu Petry Vlhovej v rozhovore na olympijskú tému pre Zväz slovenského lyžovania.Na 26-ročnú Liptáčku čaká už tretí olympijský sviatok pod piatimi kruhmi a podľa jej brata by mohla vyťažiť z nadobudnutých skúseností. Zatiaľ čo v Soči 2014 iba zbierala skúsenosti a v Pjongčangu 2018 ich už ako členka širšej svetovej špičke ešte nevedela dostatočne predať, teraz sa čaká, že ako držiteľka veľkého glóbusu a šesťnásobná majsterka sveta zúročí natrénované vo svaloch, technike aj v hlave."Petra má po mentálnej stránke výhodu, že už má väčšie skúsenosti. Už vie, čo ju čaká. Verím, že sa bude vedieť vyrovnať so všetkým, čo príde a bude to pre ňu prínos. Na tréning v Číne budeme mať šesť dní, čo by malo stačiť. Petra sa už vie rýchlo adaptovať na podmienky," pripomenul Vlha."Máme v Číne aj partiu Liptákov, ktorí budú pripravovať lyžiarske trate. Tiež som bol jej súčasťou ešte po skončení mojej krátkej kariéry predtým, než som sa stal súčasťou Petinho tímu. Myslím si, že to bude pre nás výhoda. Napíšeme si a oni nám dajú vedieť, aké sú tam podmienky. Celkovo je sneh v Ázii suchší a agresívnejší ako v Európe. Aj preto sme tri týždne trénovali v americkom Colorade, lebo sme chceli nájsť podmienky podobné tým čínskym," dodal Vlha.Už istá držiteľka slalomového glóbusu už toho veľa pred odletom do Pekingu nestihne. Pár dní ešte v Taliansku potrénuje slalom a obrovský slalom, potom sa presunie do Bratislavy.Medzitým ešte absolvuje povinné testovanie na koronavírus a v nedeľu popoludní naberie smer hlavné mesto Číny, kde je o sedem hodín viac ako na Slovensku. V súvislosti s leteckým presunom je zaujímavá informácia, koľko materiálu berú Vlhovci so sebou do Jen-čchingu, dejiska zjazdárskych súťaží na ZOH 2022."Dokopy je to asi tona materiálu. Len na slalom a obrovský slalom to bude asi desať párov lyží. Testovať už v Číne nebudeme, berieme so sebou len súťažný materiál. Čo sa týka časového posunu, vždy je lepšie cestovať na západ ako na východ. Budeme to riešiť s kondičným trénerom, aby sa Petra čo najlepšia prispôsobila. Je dôležité upraviť jedálniček a spánok," dodal B. Vlha pre Zväz slovenského lyžovania.