Olympijská dedina v Tokiu možno poslúži na ubytovanie ľudí nakazených koronavírusom

Kapacita pre päťciferný počet ľudí

Dedina nie je úplne dokončená

3.4.2020 - Olympijská dedina či Dedina športovcov. V japonskom Tokiu je táto dôležitá súčasť každých OH tesne pred dokončením, slúžiť mala na ubytovanie športovcov počas aktuálneho leta.Všetko je však inak a po odklade olympijských hier o jeden rok možno bude mať táto lokalita nové dočasné využitie. Prechodne by v nej mohli bývať pacienti nakazení koronavírusom. Práve ten spôsobil odklad OH 2020 o jeden rok.Guvernérka Tokia Juriko Koikeová už o tejto možnosti rokovala s organizátormi OH. Ide totiž o komplex s 24 budovami pre päťciferný počet osôb, ktorý bude ešte necelých 16 mesiacov bez svojich obyvateľov.Po OH tento komplex obsadia noví majitelia bytov či apartmánov s cenami od 500-tisíc do dvoch miliónov USD."Je to jedna z možností, no dedina ešte nie je úplne dokončená. Stále hľadáme možnosti, aby sme vedeli, ako na tom sme," uviedla Koikeová a prezradila, že medzi možnosti patrí aj kúpa hotela pre pacientov.Počet pozitívnych testov na ochorenie COVID-19 v Japonsku podľa AP už prekročil číslo 3300, podľahnúť mu malo zatiaľ 74 pacientov. Samotné Tokio vo štvrtok zaregistrovalo 97 nových prípadov koronavírusu.Keďže počet nakazených stále stúpa, autority sa vopred pripravujú na zhoršenie situácie. Developer, ktorý dokončuje Olympijskú dedinu, o novom zámere ešte oficiálne nepočul a ide podľa neho len o špekuláciu.