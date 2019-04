Olympijská kvapka krvi prilákala desiatky Košičanov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 24. apríla (TASR) - Olympijská kvapka krvi zavítala aj do Košíc. Ušľachtilá myšlienka spojila Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) s potrebami Národnej transfúznej služby (NTS). Pozitívnu odozvu verejnosti vnímali aj organizátori v Košiciach.V minulosti sa na Olympijskej kvapky krvi zúčastnilo mnoho významných športových osobností Slovenska. Najvzácnejšiu tekutinu už darovali olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, kajakárka Jana Dukátová, basketbalistka Zuzana Žirková, hokejista Michal Handzuš a mnohí ďalší.uviedol pre TASR Pavol Mutafov, člen správnej rady Nadácie SOSV.poznamenal predseda Olympijského klubu Košice Miroslav Luberda. Košičania mali možnosť podporiť podujatie v priestoroch Magistrátu, okrem vyhovujúceho zdravotného stavu bol jednou z podmienok vek od 18 do 60 rokov. Napokon sa do projektu zapojilo niekoľko desiatok darcov vrátane čerstvého prezidenta Slovenskej plaveckej federácie Ivana Šuleka. Miroslava Luberdu potešila pozitívna odozva u verejnosti, ktorá sa prejavila aj v účasti.dodal.