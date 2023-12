Olympijské hry v Paríži budú podľa Curenkovej najtemnejšie a dúfa v neúčasť Rusov, rozhodnutie MOV ju však neprekvapilo

Nemôže sa tešiť ak umierajú ľudia

Účasť športovcov z krajiny, ktorá vedie agresívnu vojnu

25.12.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská tenistka Lesia Curenková tvrdí, že nedávne rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) umožniť športovcom z Ruska a Bieloruska štart na budúcoročných olympijských hrách v Paríži pod neutrálnym štatútom je „jednoducho šokujúce a iracionálne“.V rozhovore pre web sport.ua uviedla, že keď sa Rusi a Bielorusi vrátia z olympiády domov, budú opäť oslavovaní ako hrdinovia a budú vystupovať na mítingoch na podporu vojny.„S týmto rozhodnutím nesúhlasím. Už teraz môžem povedať, že to budú najtemnejšie olympijské hry, aké si pamätám. Nemôžem sa tešiť zo športových podujatí, keď v mojej krajine umierajú ľudia, a zároveň si niektorí politici myslia, že nie je nič zlé na tom, keď športovci z agresorskej krajiny propagujú svoju krajinu na medzinárodnej scéne,“ povedala 34-ročná Curenková.MOV síce po vypuknutí vojny iniciovala zákaz účasti Rusov a Bielorusov na medzinárodných podujatiach, pred rokom však spustila proces znovuzačlenenia športovcov z oboch krajín.Podľa verdiktu MOV pod piatimi kruhmi môžu štartovať iba jednotlivci, ktorí splnia nominačné kritéria, nepodporujú vojnu Rusov na Ukrajine a nemajú väzby silové zložky v krajine, vojenské či policajné. Na OH budú športovci z oboch krajín súťažiť bez národnej vlajky, hymny a nie v národných farbách.Curenková vraví, že rozhodnutie MOV ju neprekvapilo. „Vedenie WTA (Ženská tenisová asociácia, pozn.) sa nám už dva roky snaží nahovoriť, že umožniť účasť športovcov z krajiny, ktorá vedie agresívnu vojnu, na športových súťažiach, nie je až také zlé. Takže samotné rozhodnutie MOV ma neprekvapilo. Budem však pokračovať v tom, prečo je to zlý nápad. Podľa môjho názoru by mal byť svet v takýchto situáciách solidárny a ukázať, že nesúhlasí s vojnou,“ dodala.Na otázku, čo sa podľa nej môže stať na olympijských hrách, odvetila: „Nikto nevie, čo sa môže stať. Pre mňa je téma vojny stále veľmi bolestivá. Už len pohľad na ruskú vlajku ma bolí a vyvoláva tie najhoršie spomienky. Nemyslím si, že by niektorý z našich športovcov súhlasil s tým, aby bol v jednej šatni so športovcami z Ruska alebo Bieloruska. Nehovoriac o priamej konfrontácii.“Curenková tvrdí, že ak Rusi tak milujú svoju krajinu, mali by sa obetovať a odmietnuť účasť na olympiáde. „To by bolo najlepšie rozhodnutie. Dúfam, že v súvislosti s OH v Paríži sa Rusi zachovajú ako skutoční vlastenci a nebudú súhlasiť so súťažením pod neutrálnou vlajkou. Pevne dúfam, že v tomto prípade sa pre nich česť a hrdosť na krajinu stanú niečím viac než len heslom. Nechcem ich vidieť na olympiáde, takže im držím palce práve v takomto scenári. Dúfam, že všetci ruskí športovci prejavia solidaritu s tými, ktorí na olympiáde určite nebudú a ani sa nepokúsia kvalifikovať,“ zakončila ukrajinská tenistka.