Olympijské hry v Tokiu budú stáť 11,3 miliardy eur

Na snímke olympijské kruhy pred Národným štadiónom v Tokiu, ktorý otvoril japonský premiér Šinzó Abe presne 222 dní pred štartom OH 2020 v nedeľu 15. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 20. decembra (TASR) - Organizátori budúcoročných olympijských hier v Tokiu stanovili odhadovaný rozpočet OH na 11,3 miliardy eur. Zároveň priznali, že suma nezahŕňa náklady na presun maratónskych a chodeckých súťaží do Sappora, ktorý by mal stáť približne 25 miliónov eur.V súčasnosti ešte prebiehajú rokovania s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) o tom, kto ho bude financovať." povedal podľa agentúry AP výkonný riaditeľ pre plánovanie a financovanie OH 2020 Gakudži Ito.Organizátori zaznamenali zisk na úrovni 250 miliónov eur, z ktorého pokryjú stále rastúce odhady nákladov na dopravu a bezpečnosť, či opatrenia na prevenciu proti očakávaným horúčavám. Tie napríklad zahŕňajú rozprašovače vodnej pary, či špeciálne farby na cesty, ktoré pohlcujú teplo.Zverejnenie odhadovaného rozpočtu sa v Japonsku postaralo o veľký rozruch. V porovnaní s rokom 2013, keď sa krajina uchádzala o organizáciu podujatia, vzrástol takmer 10-násobne. Podľa Ita však organizátori do rozpočtu zahrnuli aj opatrenia, ktoré sa priamo nespájajú s prípravami na hry.V tomto roku zverejnili odhadovaný rozpočet aj organizátori OH 2024 v Paríži (6,8 miliardy eur) a v roku 2028 v Los Angeles (6,2 miliardy eur).