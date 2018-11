Olympijské legendy remizovali v exhibícii s Florbalovými hviezdami

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Banská Bystrica 23. novembra (TASR) - V piatkovom exhibičnom florbalovom stretnutí medzi Olympijskými legendami SR a Florbalovými hviezdami SR sa zrodila remíza 7:7. Duel sa uskutočnil v športovej hale VŠC Dukla Banská Bystrica na Štiavničkách, o výbornú kulisu sa postaralo približne 500 žiakov zo základných škôl z okolia Banskej Bystrice a Žiliny.Hostiteľom exhibičného zápasu bol VŠC Dukla Banská Bystrica. Do haly si okrem ministra obrany SR Petra Gajdoša našlo cestu viacero osobností slovenského športu. Florbal si zahrali olympijskí víťazi Matej Tóth, Elena Kaliská, Jozef Pribilinec a mnohé iné známe športové mená. Družstvo Florbalových hviezd bolo tvorené reprezentantkami SR vo florbale. V závere športovej akcie udelili školám diplomy od ministerstva obrany SR a odovzdali im florbalové hokejky od Nadácie TV JOJ.Ministerstvo obrany SR chce u žiakov a študentov podporiť záujem o šport a zdravý životný štýl, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre prácu profesionálnych vojakov. S týmto cieľom vstúpilo do spolupráce s Nadáciou TV JOJ v projekte Floorball SK Liga. Symbolicky ju odštartoval práve piatkový exhibičný zápas.uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš, ktorý sa aktívne zapojil do duelu. Zároveň dodal, že profesionálni vojaci budú v rámci Floorball SK Ligy súťažiť v samostatnej kategórii a vo voľnom čase im nič nebráni venovať sa napríklad tréningom žiakov v školách vo svojom meste.uviedol v tlačovej správe správca Nadácie TV JOJ Vladimír Fatika.