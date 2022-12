OLYMPIJSKÉ ZLATO VLHOVEJ A BRONZ HOKEJISTOV: Úspechy športu SR v 2022

Spomedzi individuálnych športovcov Slovenska dominovala v roku 2022 lyžiarka Petra Vlhová. Na ZOH v Pekingu získala zlatú medailu v slalome, ku ktorej pridala malý glóbus za slalomové víťazstvo v hodnotení Svetového pohára. Spomedzi kolektívnych úspechov najviac zarezonoval bronzový úspech slovenských hokejistov v Pekingu.



Výberovej chronológii najväčších slovenských športových úspechov v roku 2022 dominuje aj počtom udalostí Vlhová, patria jej hneď prvé tri januárové.



JANUÁR 4. Lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v slalome Svetového pohára v Záhrebe. Dosiahla 24. víťazstvo a 51. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu, keď o pol sekundy predstihla Američanku Mikaelu Shiffrinovú.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová jednoznačne triumfovala v sobotňajšom slalome Svetového pohára v Záhrebe. V oboch kolách predviedla najrýchlejšie jazdy a s celkovým časom 1:57,98 min dosiahla svoje jedenáste víťazstvo v SP v kariére, šieste v slalome. Záhreb, 4. januára 2020.

Foto: TASR - Martin Baumann

9. Vlhová si v úvode roka zopakovala slalomový triumf v Kranjskej Gore spred dvoch rokov. Dosiahla tým už 25. víťazstvo a 52. pódiové umiestnenie na podujatiach prestížneho seriálu.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje v cieli 2.kola obrovského slalomu žien Svetového pohára alpských lyžiarok v slovinskom lyžiarskom stredisku Kranjska Gora 15. februára 2020. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila druhé miesto v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v Kranjskej Gore. V Slovinsku ju o 34 stotín sekundy predbehla víťazná Novozélanďanka Alice Robinsonová, tretie skončili s odstupom 1,59 sekundy spoločne domáca Meta Hrovatová a Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Foto: TASR - Martin Baumann

11. Petra Vlhová si v predstihu zabezpečila malý glóbus za slalom Svetového pohára. Po druhom mieste v rakúskom Schladmingu mala na čele hodnotenia disciplíny nedostihnuteľný náskok 220 bodov.12. Slovenský futbalista Milan Škriniar dosiahol v drese Interu Miláno triumf v talianskom Superpohári. Inter zdolal na domácom trávniku Juventus Turín 2:1 po predĺžení.15. Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom triumfovali na turnaji ATP v Sydney. Tretí nasadený pár zdolal vo finále štvorhry talianske duo Simone Bolelli, Fabio Fognini dvakrát 7:5.15. Hádzanári Slovenska dosiahli svoje historicky prvé víťazstvo na ME. V košickej Steel aréne zvíťazili v základnej skupine nad Litvou 31:26, ktorým posilnili svoje šance na postup do ďalšej fázy, ale neskôr podľahli Rusku 27:36 a na turnaji skončili.16. Slovenka Viktória Čerňanská vybojovala pre SR historicky prvú olympijskú miestenku v monoboboch. V redukovanom olympijskom rebríčku jej patrilo miesto v najlepšej dvadsiatke, ktoré znamenalo účasť na ZOH. Čerňanská neskôr obsadila v Pekingu 17. miesto.25. Lyžiarka Petra Vlhová obsadila v obrovskom slalome Svetového pohára druhé miesto. V talianskom Kronplatzi ju predstihla iba víťazná Švédka Sara Hectorová o 15 stotín sekundy.29. Slovenskí futsalisti postúpili na ME v Holandsku do štvrťfinále. Účasť medzi najlepšou osmičkou si zabezpečili víťazstvom 5:3 nad Chorvátskom v záverečnom zápase C-skupiny. Ich púť šampionátom sa skončila už v úvode vyraďovacej časti, keď prehrali so Španielskom 1:5.

Na snímke slovenská reprezentácia futsalistov aj s realizačným tímom v Amsterdame 20. januára 2021.

Foto: TERAZ.sk

9. Lyžiarka Petra Vlhová sa stala olympijskou víťazkou v slalome. Na ZOH 2022 v Pekingu triumfovala z ôsmeho miesta po prvom kole. O 8 stotín sekundy zdolala striebornú Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú, bronz získala Švajčiarka Wendy Holdenerová s odstupom 0,12 s.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová pózuje na pódiu so zlatou medailou po jej víťazstve v 2.kole slalomu žien v alpskom lyžovaní na ZOH 2022 v Pekingu, v stredisku Jen-čching 9. februára 2022.

Foto: TASR - Martin Baumann

13. Biatlonistka Paulína Fialková obsadila na ZOH 2022 v Pekingu 10. miesto v stíhacích pretekoch žien na 10 km. S dvoma chybami na strelnici zaostala za víťaznou Marte Olsbuovou Röiselandovou o 2:39,8 min.19. Slovenskí hokejisti získali historicky prvú medailu na ZOH. V dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Pekingu zvíťazili nad Švédskom 4:0 a vybojovali bronzové kovy. Po zlate Petry Vlhovej v slalome to bola druhá slovenská medaila v Pekingu.

Na snímke hokejisti Slovenska zľava Juraj Slafkovský, Samuel Kňažko a brankár Patrik Rybár po výhre v zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022.

Foto: TASR - Jaroslav Novák

19. Vodní pólisti postúpili na ME 2022. Rozhodli o tom víťazstvom nad Bieloruskom 19:8 na kvalifikačnom turnaji v Gruzínsku.20. Hokejista Juraj Slafkovský získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja v Pekingu (MVP). K zisku bronzových medailí pre SR prispel siedmimi gólmi v siedmich zápasoch, ktoré mu vyniesli aj korunu kráľa strelcov a titul najproduktívnejšieho hráča ZOH 2022.

Na snímke hokejista Juraj Slafkovský získal ocenenie Najlepší hráč do 20 rokov, Najlepší útočník a Hokejista roka počas odovzdávania ocenení Hokejista roka 2022 v Bratislave 11. augusta 2022.

Foto: TASR

25. Hokejista Zdeno Chára vytvoril nový rekord NHL v počte odohratých zápasov obrancu. V zápase na ľade San Jose nastúpil na svoj 1652. duel v základnej časti a osamostatnil sa na prvom mieste v počte štartov medzi zadákmi, keď prekonal Chrisa Cheliosa (1651).28. Športový strelec Patrik Jány získal striebro vo vzduchovej puške na 10 m na podujatí Svetového pohára v egyptskej Káhire. Vo finále nestačil nástrelom 14 bodov na Taliana Danila Dennisa Sollazza (16).4. Patrik Jány triumfoval vo finále ľubovoľnej malokalibrovky 3x20 na podujatí SP v Káhire. V súboji o zlato zdolal Maďara Zalána Peklera 16:10.6. Slovenská reprezentantka v lyžovaní Alexandra Rexová s navádzačkou Evou Trajčíkovou získali na zimných paralympijských hrách v Pekingu zlato v super-G zrakovo znevýhodnených žien.10. Reprezentant v paraalpskom lyžovaní Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom získal bronzovú medailu v obrovskom slalome zrakovo znevýhodnených na Zimných paralympijských hrách v Pekingu. Pre slovenskú výpravu zabezpečil po troch najcennejších kovoch štvrtú medailu.11. Petra Vlhová suverénne triumfovala v obrovskom slalome SP v Are. Dosiahla 26. víťazstvo na podujatiach SP a ako obhajkyňa veľkého glóbusu znížila v celkovom poradí manko na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú na 77 bodov.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová drží veľký kryštáľový glóbus za celkové prvenstvo Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom Lenzerheide 21. marca 2021.

Foto: TASR/AP

12. Športová strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková zvíťazila v trape na podujatí Svetového pohára v cyperskej Nikózii. Triumf si zaistila vo finále, v ktorom zdolala Talianku Silvan Stancovú.13. Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom získal bronz v slalome zrakovo znevýhodnených na ZPH v Pekingu. Nadviazal tak na svoj bronzový úspech z obrovského slalomu. Slovenská výprava sa vráti z Číny so šiestimi medailami, tromi zlatými a tromi bronzovými.13. Slovenské kvarteto v zložení v zložení Michal Šima, Tomáš Sklenárik, Ivona Fialková a Paulína Fialková obsadilo šieste miesto v pretekoch miešaných štafiet na podujatí Svetového pohára v biatlone.13. Zuzana Rehák Štefečeková s Mariánom Kovačócym obsadili v mix trape na súťaži SP v cyperskej Nikózii tretie miesto. V semifinále nestačili na Austrálčanov Jamesa Willetta a Laetishu Scanlanovú.15. Reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková si vybojovala druhú priečku v skeete na podujatí Svetového pohára v brokových zbraniach v Nikózii. Vo finále bola nad jej sily iba víťazná Britka Amber Hillová.19. Biatlonistka Paulína Fialková obsadila v stíhacích pretekoch Svetového pohára v nórskom Holmenkollene 3. miesto, keď trafila všetkých 20 terčov. V predposlednej súťaži v ročníku si pripísala najlepší výsledok v sezóne.19. Petra Vlhová obsadila vo finálovom slalome Svetového pohára tretie miesto. Vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel zaostala za víťaznou Slovinkou Andrejou Slokarovou o 81 stotín sekundy. Na druhej priečke skončila Nemka Lena Dürrová s odstupom 0,48 s.20. Petra Vlhová sa rozlúčila so sezónou Svetového pohára tretím miestom vo finálovom obrovskom slalome. Vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel mala manko o 0,37 sekundy víťaznú Federicu Brignoneovú, druhá bola ďalšia Talianka Marta Bassinová (+0,31 s). Malý glóbus za hodnotenie disciplíny získala domáca Tessa Worleyová.25. Športový strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy vo vzduchovej puške na 10 metrov. Vo finálovom rozstrele ME v nórskom Hamare zdolal domáceho Henrika Larsena 16:14. Pre Jányho to bol prvý európsky titul v kariére.25. Na Jányho úspechy nadviazal Juraj Tužinský, ktorý získal striebro vo vzduchovej pištoli na 10 metrov. Vo finálovom rozstrele nestačil na Nemca Robina Waltera tesne 15:17.

Na snímke slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány počas kvalifikácie vo vzduchovej puške na 10 metrov počas XXXII. letných olympijských hier v Tokiu v nedeľu 25. júla 2021.

Foto: TASR - Martin Baumann

30. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov obhájil titul majstra Európy vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg. Vo finále ME v Budapešti zdolal Taliana Franka Chamiza Marqueza 7:5 na body, keď dokázal otočiť stav z 0:5.12. Športový strelec Juraj Tužinský triumfoval na podujatí SP vo vzduchových zbraniach v Riu de Janeiro v disciplíne vzduchová pištoľ na 10 m. V rozstrele o zlato zdolal Nemca Robina Waltera 16:6. 15. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po troch rokoch vrátili do elitnej kategórie MS. Vo svojom štvrtom zápase domáceho turnaja A-skupiny I. divízie MS zdolali v Piešťanoch Dánsko 3:1, po ktorom ich už na čele tabuľky nemohol nikto predbehnúť.22. Strelec Erik Varga triumfoval v trape na Svetovom pohári v brokových zbraniach v talianskom Lonate. O jeho prvenstve v štvorčlennom finále rozhodol až dodatočný rozstrel s Chorvátom Josipom Glasnovičom. Varga si pripísal štvrté individuálne prvenstvo na podujatiach SP.30. Futbalista Marek Hamšík vybojoval vo farbách Trabzonsporu v predstihu majstrovský titul v najvyššej tureckej súťaži. Stačila k tomu remíza 2:2 v 35. kole s Antalyasporom. Tri kolá pred koncom ligy mal Trabzonspor 9-bodový náskok, resp. lepšie vzájomné zápasy pred druhým Fenerbahce Istanbul.11. Futbalista Milan Škriniar získal s Interom Miláno Taliansky pohár. Jeho tím zdolal vo finále na rímskom Stadio Olimpico obhajcu trofeje Juventus Turín 4:2 po predĺžení.26. Slovenskí hokejisti obsadili na MS vo Fínsku 8. miesto. Na turnaji skončili po štvrťfinálovej prehre s domácim Fínskom 2:4. V zápase viedli 2:0, ale domáci favorit otočil skóre a napokon dosiahol aj celkový triumf.26. Slovenskí florbalisti sa kvalifikovali na MS vo Švajčiarsku (5.-13. novembra) po tom, čo uspeli aj vo svojom treťom zápase na turnaji v talianskom Celane. Nemecko zdolali Nemecko 8:2 a zabezpečili si postup ako suverénni víťazi F-skupiny európskej kvalifikácie.27. Slovenské kanoistky získali na domácich ME vo vodnom slalome zlaté medaily v 3xC1 žien. Hliadka v zložení Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala vo finále tímovej súťaže pred Francúzskom (+1,44 s) a Českom (+1,68). Slovenky obhájili zlato z talianskej Ivrei. 28. Eliška Mintálová triumfovala na ME vo vodnom slalome. Na pretekoch v Liptovskom Mikuláši zvíťazila spoločne s Taliankou Stefanie Hornovou, keď obe dosiahli rovnaký čas - 107,24 s. Mintálová získala svoje prvé zlato na seniorskej úrovni.28. Karatistka Ingrida Suchánková vybojovala zlatú medailu v kumite žien do 61 kg na majstrovstvách Európy v tureckom Gaiantepe . Vo finále zdolala Nemku Annu Miggouovú. Cenný kov si z 57. európskeho šampionátu odniesla aj Miroslava Kopúňová, ktorá získala striebro v kumite do 68 kg po finálovej prehre s domácou Edou Eltemurovou JÚN 14. Cyklista Peter Sagan sa stal víťazom 3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec tímu TotalEnergies zdolal v špurte pelotónu druhého Francúza Bryana Coquarda z Cofidisu a tretieho Nóra Alexandera Kristoffa z Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. V sezóne 2022 to bol jeho premiérový triumf.

Matej Tóth z pozície riaditeľa Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica ocenil vystúpenie športovkýň VŠC na 11. Svetových hrách v neolympijských športoch. V americkom Birminghame získali tri zo štyroch slovenských medailí. Na snímke zľava Ingrid Suchánková (karate - bronz), Matej Tóth (šéf Dukla), Monika Chochlíková (thajský box - zlato), Ivana Horná (trojboj - 7. miesto) pózujú počas tlačovej konferencie so športovkyňami VŠC Dukla po návrate zo Svetových hier v americkom Birminghame, v Trenčíne 21. júla 2022.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

25. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar obsadil na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene tretie miesto v K1. Vo finále predviedol čistú jazdu a za víťazným Čechom Jiřím Prskavcom zaostal o 4,82 sekundy. Grigar dosiahol prvé pódiové umiestnenie v prebiehajúcej sezóne SP.26. Po Grigarovi sa z cenného úspechu v Tacene tešil aj Alexander Slafkovský. Vo finále kategórie C1 predviedol čistú jazdu a pripísal si ôsmy triumf v kariére. Pre Slafkovského to bolo prvé víťazstvo na podujatí SP od augusta 2019.28. Slovenskí mládežnícki futbalisti si vybojovali účasť na budúcoročných MS"20." V stretnutí play off na domácich ME"19" zdolali v Trnave rakúskych rovesníkov 1:0 vďaka gólu Samuela Kopáska v 64. minúte a získali piatu európsku miestenku.8. Juraj Slafkovský sa stal historicky prvým Slovákom, ktorého si kluby zámorskej hokejovej NHL vybrali z prvého miesta draftu. Z najvyššej pozície po ňom siahli Montreal Canadiens. Slovenský úspech v drafte zvýraznil obranca Šimon Nemec, ktorého si z druhého miesta vybral klub New Jersey Devils.

Juraj Slafkovský (vpravo), Filip Mesár (vľavo) a Šimon Nemec, počas štvrtkového prvého kola draftu hokejovej NHL v Montreale, 7. júla 2022.

Foto: TASR/AP

10. Karatistka Ingrida Suchánková a plutvová plavkyňa Zuzana Hrašková získali bronz na Svetových hrách v neolympijských športoch v americkom Birminghame. Hrašková si vyplávala bronz vo finále na 100 m Bi Fins, Suchánková potom v boji o 3. miesto v kumite do 61 kg vybojovala pre Slovensko 25. medailu zo Svetových hier v histórii a šiestu karatistickú.13. Slovenskí reprezentanti v strelectve triumfovali na pretekoch Svetového pohára v kórejskom Čangwone v tímovej súťaži trapu. Trojica Adrián Drobný, Hubert Olejník a Michal Slamka v stredajšom finále zdolala Indov 6:2.15. Kickboxerka Alexandra Filipová získala na Svetových hrách v neolympijských športoch striebro v kategórii do 70 kg. Pre Slovensko to bol tretí cenný kov z podujatia.17. Štvrtú a zároveň poslednú slovenskú medailu na Svetových hrách v neolympijských športoch získala thajboxerka Monika Chochlíková. Vo finále kategórie do 51 kg zdolala Maročanku Meriem El Moubarikovú a postarala sa o jediné slovenské zlato na podujatí. Slovenská výprava, z ktorej súťažilo 11 športovcov, dosiahla bilanciu jedna zlatá, jedna strieborná a dve bronzové medaily.27. Kanoisti SR získali striebro v 3xC1 na MS vo vodnom slalome. Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Alexander Slafkovský spravili v augsburskom kanáli jednu chybu a na víťazných Slovincov stratili 2,94 sekundy.3. Reprezentanti v synchronizovanom plávaní súrodenci Jozef a Silvia Solymosyovci získali na ME v Ríme bronzovú medailu vo voľných miešaných pároch. Vo finále obsadili tretie miesto so ziskom 77,0333 b.14. Samuel Krajčí získal na MEJ vo vodnom slalome zlatú medailu v C1 v kategórii juniorov. Vo finále predviedol bezchybnú jazdu a triumfoval s náskokom 1,27 sekundy pred Slovincom Žigom Linom Hočevarom.15. Súrodenci Jozef a Silvia Solymosyovci získali na ME v Ríme bronzovú medailu aj v technických miešaných pároch. Vo finále obsadili vo Foro Italico tretie miesto so ziskom 75,5914 b.15. Stolní tenisti Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom získali na ME v Mníchove bronzové medaily. V semifinále prehrali s francúzskym párom Ťia-nan Jüan, Emmanuel Lebesson hladko 0:3 na sety (4, 6, 12). Ziskom cenného kovu nadviazali na vlaňajší kontinentálny šampionát vo Varšave, kde vybojovali striebro.16. Šprintér Ján Volko obsadil vo finále stovky na atletických ME v Mníchove 4. miesto časom 10,16 s. Od bronzovej medaily ho delili tri stotiny sekundy.20. Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek získal na ME v Mníchove striebornú medailu v K4 na 500 m. Vo finále finišoval druhý so stratou +0,595 na domácu nemeckú loď. Slováci obhájili striebro z ME 2021 v Poznani.27. Paulína Bátovská Fialková získala bronz v šprinte na majstrovstvách sveta v letnom biatlone. V nemeckom Ruhpoldingu triumfovala Talianka Lisa Vitozziová pred Markétou Davidovou z Česka. Slovenka skončila tretia spolu so Švajčiarkou Lenou Häckiovou Grossovou. 28. Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga získali na ME v streľbe z brokových zbraní bronzové medaily v disciplíne mix trap. V cyperskej Larnake zdolali v súboji o tretie miesto Britov Lucy Charlotte Hallovú a Aarona Headinga 7:3.28. Zuzana Paňková obsadila druhé miesto vo finále C1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome vo francúzskom Pau. Mladú 17-ročnú slovenskú tínedžerku zdolala len Češka Gabriela Satková.3. Rýchlostná kanoistka Bianka Sidová sa stala juniorskou majsterkou sveta v K1 na 1000 m. Na šampionáte v maďarskom Szegede získala aj striebro s Rékou Bugárovou v disciplíne K2 na 500 m.4. Volejbalistky SR sa prebojovali na ME 2023. Rozhodli o tom víťazstvom 3:0 nad domácimi Dánkami v zápase kvalifikačnej E-skupiny.9. Danka Barteková získala na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní bronzovú medailu v skeete. Vo vyrovnanom finále trafila 27 z 30 terčov a tesne jej ušiel boj o zlato, ktoré získala Britka Amber Hillová.16. Slovenský zápasník Boris Makojev vybojoval na MS v Belehrade bronzovú medailu vo voľnom štýle do 86 kg. Poliaka Sebastiana Jezierzanského zdolal v zápase o tretie miesto 3:1.

Na snímke vľavo slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Boris Makojev s trénerom v 1. kole turnaja mužov v hmotnostnej kategórii do 86 kg počas XXXII. letných olympijských hier v Tokiu 4. augusta 2021. Makojev prehral 0:6 na body.

Foto: TASR - Michal Svítok

17. Medailu na zápasníckych MS získal aj Tajmuraz Salkazanov, ktorý skončil na 2. mieste vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg. Vo finále prehral s Američanom Kyleom Dakeom 1:3.18. Striebornú medailu si z MS v Belehrade odniesol Batyrbek Cakulov, ktorý vo finále voľnoštýliarskej kategórie do 97 kg prehral s Američanom Kyleom Snyderom 0:6 na body.28. Trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková získala bronz na MS v brokových zbraniach v chorvátskom Osijeku. Úradujúca olympijská víťazka si zároveň vybojovala miestenku na OH 2024.4. Strelkyňa Vanesa Hocková obsadila na MS v brokových zbraniach v chorvátskom Osijeku štvrté miesto v skeete. Medaila jej síce tesne unikla, ale vybojovala si miestenku na OH 2024 v Paríži.3. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do osemfinále Európskej konferenčnej ligy. Víťazstvom na ihrisku Žalgirisu Vilnius 2:1 si zabezpečili prvenstvo v základnej H-skupine. Účinkovanie v klubovej Európe aj v jej jarnej časti ich čakalo prvýkrát po 53 rokoch.

Na snímke sprava Aleksandar Čavrič (Slovan) strieľa gól, bráni ho Joël Bopesu a prizerá sa brankár Edvinas Gertmonas a Nicolás Gorobsov (všetci Vilnius) počas zápasu 6. kola H-skupiny Európskej konferenčnej ligy vo futbale VMFD Žalgiris Vilnius - ŠK Slovan Bratislava 3. novembra 2022 vo Vilniuse.

Foto: TASR - Martin Baumann

13. Florbalisti SR obsadili na MS vo Švajčiarsku konečné 7. miesto a vyrovnali svoje historické maximum z vlaňajšieho šampionátu.19. Lyžiarka Petra Vlhová obsadila v úvodnom slalome novej sezóny Svetového pohára 3. miesto. V prvých pretekoch vo fínskom Levi triumfovala jej veľká americká rivalka Mikaela Shiffrinová.20. Petra Vlhová obsadila aj v druhom slalome novej sezóny SP 3. miesto, keď v druhých pretekoch v Levi opäť triumfovala Shiffrinová.10. Petra Vlhová obsadila v obrovskom slalome Svetového pohára tretie miesto. V talianskom Sestriere po 1. kole viedla, v druhom však klesla o dve pozície, keď za víťaznou domácou Martou Bassinovou zaostala o štyri desatiny.11. Vlhová si na druhý deň zopakovala 3. miesto, keď sa na pódium dostala aj v slalome SP. O 70 desatín sekundy zaostala za Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, druhá skončila Shiffrinová