Olympijský a športový výbor odštartoval projekt Športuj Slovensko

Na snímke zľava prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, slovenská olympionička Danka Barteková (streľba), slovenský olympionik Adam Žampa (zjazdové lyžovanie) a slovenský olympionik Matej Beňuš (vodný slalom) počas brífingu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) k začiatku nového projektu Športuj Slovensko v Bratislave 30. apríla 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 30. apríla (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v utorok predstavil nový projekt. Jeho cieľom je podpora športu a fyzickej aktivity detí, mládeže aj celých rodín. Jeho súčasťou budú štyri letné a dve zimné podujatia - ", ktoré sa uskutočnia vo viacerých mestách v priebehu tohto roka. Odštartujú 26. mája v Prešove, pokračovať budú 1. júna na Štrbskom Plese, 23. júna v Banskej Bystrici a letnú časť uzavrie 21. septembra Bratislava.povedal prezident SOŠV Anton Siekel.Cieľom jednotlivých podujatí je prilákať čo najviac účastníkov, nielen deti, ale aj rodičov. Letná časť sa zameria na atletiku, cyklistiku, beh, ktorého súčasťou bude aj tzv. Beh olympijských nádejí.prezradil Siekel.Okrem SOŠV projekt zastrešujú ambasádori z radov úspešných slovenských olympionikov: strelkyňa Danka Barteková, biatlonistka Anastasia Kuzminová, vodnoslalomár Matej Beňuš a lyžiar Adam Žampa. "uviedol Siekel. Na známe tváre z olympijského prostredia sa môžu tešiť aj deti a všetci návštevníci akcií. Podľa prezidenta SOŠV všetci prisľúbili účasť, ak im to program prípravy dovolí:" čaká pilotný rok, SOŠV však s projektom počíta aj do budúcnosti. Siekel by chcel, aby sa postupne rozšíril aj do viacerých lokalít: