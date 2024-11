Olympijský skater Richard Tury venoval podpísaný skateboard do aukcie na pomoc ohrozeným rodinám

6.11.2024 (SITA.sk) - Organizácia Úsmev ako dar a darcovský portál ĽudiaĽudom.sk spoločne spúšťajú online aukciu unikátneho skateboardu podpísaného slovenským olympijským skaterom Richardom Turym. Vyvolávacia cena skateboardu je stanovená na 500 eur. Celý výťažok z dražby bude venovaný na podporu rodín, ktorým hrozí, že pre stratu bývania prídu o svoje deti, ktoré by následne boli umiestnené do náhradnej starostlivosti.Táto charitatívna aukcia prináša možnosť získať vzácny zberateľský predmet a zároveň prispieť k zásadnej práci s ohrozenými rodinami na Slovensku. Organizácia Úsmev ako dar sa tejto oblasti intenzívne venuje a aktuálne podporuje 556 rodín, v ktorých žije 1 390 detí.Richard Tury, úspešný slovenský reprezentant v skateboardingu, sa rozhodol podporiť túto iniciatívu a verí, že aukcia pomôže zabezpečiť finančné prostriedky tam, kde sú najviac potrebné.Zapojiť sa do aukcie je možné prostredníctvom platformy ĽudiaĽuďom.sk, na stránke https://aukciatury.ludialudom.sk , kde sa nachádzajú aj ďalšie informácie o dražbe.Podporiť prácu s ohrozenými rodinami je možné nielen zapojením sa do aukcie, ale aj príspevkom ľubovoľnej výšky.Aukcia s Richardom Turym je iba začiatkom série charitatívnych aukcií zameraných na pomoc rodinám v núdzi. Iniciatíva získala pozornosť ďalších športovcov a umelcov, ktorí sa rozhodli pripojiť, vrátane futbalistu Vladimíra Weissa ml. a sochárov Jana Brisudová – Atelier Galaxia a Stanislav Kiča. Organizátori momentálne aktívne komunikujú s ďalšími osobnosťami z oblasti športu a umenia, ktoré chcú prostredníctvom symbolických predmetov prispieť k podpore slovenských rodín v krízových situáciách.Informačný servis