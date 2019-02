Olympijský víťaz z Londýna je medzi potrestanými Rusmi za doping

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lausanne 1. februára (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne potrestal dvanásť ruských atlétov zákazom činnosti za porušenie antidopingových pravidiel. Medzi nimi sú aj olympijský šampión v skoku do výšky z roku 2012 Ivan Uchov, "zlatá" výškarka z MS 2013 Svetlana Školinová, či víťazka v hode kladivom Tatiana Lysenková. Dĺžka dištancov sa pohybuje od dvoch do ôsmich rokov. Proti rozhodnutiu sa môžu športovci odvolať do 21 dní.cituje portál insidethegames.biz rozsudok CAS. Podľa BBC Uchov dostal zákaz činnosti na štyri roky a zrejme príde aj o zlato z Londýna, Školinovú suspendovali na osem rokov a rovnaký trest dostala aj Lysenková.Súd vychádzal z dôkazov kanadského právnika Richarda McLarena a jeho správy o rozsiahlom štátom podporovanom dopingu v Rusku.