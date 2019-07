Ománsky minister zahraničných vecí pricestoval na návštevu Sýrie

Ománsky minister zahraničných vecí Júsuf Bin Aláwí, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 7. júla (TASR) - Ománsky minister zahraničných vecí Júsuf bin Aláwí pricestoval v nedeľu do Damasku, kde sa stretne so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom. Ide o prvú návštevu vysoko postaveného činiteľa z krajín Perzského zálivu v Sýrii za takmer šesť rokov, informovala tlačová agentúra DPA.Asad diskutoval s bin Aláwím o "výzvach, ktorým čelí región, ako aj o spôsoboch ich riešenia". Podľa diplomatických zdrojov obaja predstavitelia hovorili aj o posilnení vzájomných vzťahov medzi Damaskom a Maskatom.Vojna v Sýrii postupne utícha po tom, ako vládne sily s podporou spojeneckého Ruska opätovne získali kontrolu nad obrovskými časťami územia, ktoré predtým ovládali povstalci a extrémisti z organizácie Islamský štát (IS), čím sa posilňuje Asadovo mocenské postavenie.Po tom, ako v roku 2011 vypukol sýrsky konflikt, niekoľko arabských krajín zatvorilo v Damasku svoje veľvyslanectvá na protest proti potláčaniu revolty Asadovou vládou. Niektoré bohaté krajiny dokonca podporovali povstalcov v úsilí o jeho zosadenia. Omán je jedinou krajinou Perzského zálivu, ktorá nezatvorila svoju ambasádu v Damasku.Spojené arabské emiráty (SAE), ďalšia krajina Perzského zálivu, v decembri po viac než šiestich rokoch opätovne otvorili svoje veľvyslanectvo v Sýrii.Vojna v Sýrii sa začala protivládnymi protestmi v roku 2011, potom vyústila do konfliktu s mnohými aktérmi. Po nedávnom upokojení situácie niektoré strany vyzvali na začiatok obnovy Sýrie. Milióny ľudí, ktorí sú vysídlení v rámci krajiny alebo z nej ušli, majú neistú budúcnosť. Pomoc potrebuje vyše 11,7 milióna ľudí. Na darcovskej konferencii v marci zazneli sľuby, podľa ktorých majú Sýrčania zasiahnutí osemročným konfliktom dostať sedem miliárd dolárov.