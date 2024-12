Ombudsman upozorňuje poslancov na ľudskoprávne úskalia zákona o športe, poukazuje na nejasný spôsob určovania talentovaného športovca

Veľká miera voľnej úvahy

List poslankyniam a poslancom

18.12.2024 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozornil poslancov Národnej rady SR na nejasný spôsob určovania talentovaného športovca, ktorý podľa neho môže ohroziť právo na vzdelanie a právo na slobodný výber povolania. Vo svojom liste zákonodarcom z 26. novembra upozorňuje na ľudskoprávne úskalia zákona o športe Prostredníctvom svojej pripomienky sa snažil upozorniť na nedostatky v inštitúte talentovaného športovca, konkrétne spôsobu určovania, kto sa za talentovaného športovca považuje. Inštitút talentovaného športovca má totiž nemalý ústavnoprávny presah do základného práva na vzdelanie zakotveného v ústave v spojení so základným právom na slobodný výber povolania.A to preto, že "jedine uchádzač, ktorý je zaradený v tzv. zozname talentovaných športovcov, je spôsobilý sa uchádzať o štúdium v strednej športovej škole ako osobitnom druhu školy, ktorá je orientovaná výlučne na žiakov so športovým nadaním," vysvetlil verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.Súčasná právna úprava poskytuje národným športovým zväzom veľkú mieru voľnej úvahy v tom, koho v rámci svojej členskej základne budú považovať za talentovaného športovca.Takáto veľká miera voľnej úvahy spôsobuje, že jednotlivé národné športové zväzy pristupujú k zostavovaniu zoznamov talentovaných športovcov odlišne – kým niektoré národné športové zväzy majú striktné pravidlá v tom, akého športovca zaradia do tohto zoznamu, iné športové zväzy takéto pravidlá prijaté nemajú, čo vo výsledku znamená, že za talentovaného športovca považujú každého, kto spĺňa zákonom definovanú podmienku veku.Takýto odlišný prístup však spôsobuje, že šanca na prijatie na vzdelávanie v strednej športovej škole nezávisí len od športového nadania, ale aj od toho, ako striktne k zaraďovaniu športovcov do zoznamu talentovaných športovcov pristupuje ten-ktorý národný športový zväz, upozornil ombudsman."Obrátil som sa na poslankyne a poslancov Národnej rady SR so znením mojej pripomienky a dovolil som si ich požiadať o zváženie predloženia pozmeňujúceho návrhu k tomuto návrhu zákona, ktorým by došlo k odstráneniu nedostatkov súčasnej právnej úpravy," uviedol verejný ochranca práv.K listu poslankyniam a poslancom ombudsman súčasne priložil aj podnet na zmenu právnej úpravy, ktorý ešte v novembri 2023 podal v tom čase vecne príslušnému vtedajšiemu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR . V priebehu júla 2024 sa verejný ochranca práv zapojil do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona o športe, ktorá je aktuálne prerokovávaná v parlamente.