Ombudsman vystríha pred návrhom novelizácie Ústavy SR, uvádza možné úskalia odňatia prednosti ľudských práv a slobôd

10.6.2025 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský vystríha pred návrhom novelizácie Ústavy SR. Na poslanecký zbor v Národnej rade (NR) SR sa obrátil s pripomienkami k vládnemu návrhu.Zdôraznil, že rešpektuje vôľu ústavodarcu pri hľadaní konsenzu, no upozornil na dôležitosť zabránenia ohrozeniu uplatňovania základných práv a slobôd v prípade prijatia novely.Ombudsman okrem iného upozornil napríklad na to, že rodinné právo je stále v rukách zákonodarcov jednotlivých členských štátov Európskej únie „Preto si nemyslím, že na tejto skutočnosti niečo zmení novela Ústavy. Istá miera úpravy niektorých otázok rodinného práva je obsiahnutá v medzinárodných dokumentoch, avšak pri ich tvorbe má významnú rolu štát, ktorý sa podieľa na negociácii textu alebo na ratifikácii," uviedol. Upozornil na úlohu medzinárodných organizácií, ako je Organizácia Spojených národov (OSN) či Európska únia pri kreovaní medzinárodných prameňov týkajúcich sa rodinného práva.„Táto medzinárodná právna úprava však nepresahuje do obsahu národných noriem rodinného práva toho-ktorého štátu a zväčša upravuje len riešenie tzv. cezhraničných rodinnoprávnych sporov. Teda nepredstavuje reguláciu, ktorá je dnes obsiahnutá v slovenskom zákone o rodine," dodal Dobrovodský.Ombudsman tiež akcentoval význam Európskeho dohovoru o ľudských právach z roku 1950, ktorý spolu so zriadením Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) významne ovplyvnili reformné tendencie v rodinnom práve. Podotkol, že rozsudky tohto súdu síce nie sú právne záväzné pre vnútroštátne orgány v iných veciach, no „štáty z nich vyvodzujú dôsledky a majú všeobecnú povinnosť rešpektovať a aplikovať Európsky dohovor v súlade s judikatúrou ESĽP“.„V zmysle judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky predstavujú Európsky dohovor a súvisiaca judikatúra pre vnútroštátne orgány záväzné výkladové smernice pre výklad a uplatňovanie základných práv a slobôd," dodal.Úskalia novelizácie Ústavy SR vníma verejný ochranca práv v tom, že jej súčasťou je aj odňatie prednosti ľudských práv a slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a práva Európskej únie pred slovenskými zákonmi v špecifických otázkach. Ide napríklad o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného života, manželstva, rodičovstva a rodiny, verejnej morálky, osobného stavu, kultúry a jazyka, ale tiež súvisiace rozhodovanie v oblasti zdravotníctva, vedy, výchovy, vzdelávania, osobného stavu a dedenia.Dobrovodský pripomenul, že takáto výhrada môže byť ako v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, tak môže byť aj precedensom, ktorý by mohol v budúcnosti viesť k obmedzeniu existujúceho európskeho štandardu ľudských práv. To sa netýka len kultúrno-etických otázok, ale napríklad aj osobnej integrity, osobnej slobody, ľudskej dôstojnosti či slobody prejavu alebo volebného práva.„Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a ich aplikačná prax zo strany nadnárodných európskych súdov sú zamerané na ochranu prirodzených práv človeka, a to často napriek ich vnútroštátnemu spochybňovaniu," vraví Dobrovodský, zdôrazňujúc, že ľudské práva a slobody sú výdobytkom medzinárodných zmlúv po 2. svetovej vojne. Rovnako pripomenul, že ľudské práva a ich dosiahnutý štandard sú na európskom kontinente do značnej miery výsledkom činnosti medzinárodných organizácií, a ani nie tak výsledkom legislatívnej činnosti národných parlamentov.„Tieto mechanizmy ochrany jednotlivcov pred štátom sú jedným zo základných výsledkov druhej svetovej vojny, ktorej 80. výročie ukončenia sme si nedávno slávnostne pripomenuli. Preto verím, že zákonodarný zbor zváži prípadnú reformuláciu alebo vypustenie textu," uzavrel verejný ochranca práv. List ombudsman adresoval všetkým poslancom a poslankyniam zo všetkých klubov v parlamente. Na vedomie išiel aj premiérovi Robertovi Ficovi Smer-SD ) a ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD).