Ombudsmanka poďakovala osobnostiam, ktoré chránia ľudské práva

Mária Patakyová, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava, 11. decembra (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová poďakovala ľuďom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ochrane ľudských práv a slobôd. Urobila tak pri príležitosti utorkového (10.12.) Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.povedala ombudsmanka.Ombudsmanka poďakovala napríklad občianskemu združeniu ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, ktoré pomáha viac ako 20 rokov pôsobením v rôznych mestách a obciach na východnom i strednom Slovensku. Patakyová oceňuje ich komplexný prístup k riešeniu problémov ľudí z marginalizovaných komunít. Medzi ocenenými je Slávka Mačáková, ktorá dlhodobo pomáha ľuďom ohrozeným generačnou chudobou žijúcim v sociálne vylúčenom prostredí.Poďakovanie venovala aj Emme Zajačkovej, Jakubovi Hrbáňovi a Jakubovi Andackému, ktorí organizovali protestné štrajky za ochranu klímy v rámci hnutia Fridays For Future Slovensko. Ombudsmanka vyzdvihla, že sa postavili do čela v boji s klimatickou krízou, ktorej čelí nielen Slovensko, ale celý svet.hovorí ombudsmanka.Svoju vďaku vyjadrila aj občianskemu združeniu Cesta von za aktívnu pomoc ľuďom uviaznutým v generačnej chudobe. Ombudsmanka chváli inovatívny prístup projektu Omama, ktorý prispieva nielen k lepšiemu prístupu k vzdelaniu detí, ale posilňuje aj rodičovské puto a vzájomný rešpekt.Ocenenie dostal aj Peter Štaffen za snahu o integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a organizuje aj podujatia pre ľudí so zdravotným postihnutím HelpFest. Jeho chránená dielňa je podľa verejnej ochrankyne práv skvelým príkladom, že ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia aj v zamestnaní príležitosti ako ktokoľvek iný.Eve Mosnákovej, ktorá prežila holokaust a svoj život venovala boju za spravodlivosť a pravdu, ombudsmanka poďakovala za jej prínos pre iniciatívu Zabudnuté Slovensko.Patakyová na záver večera ocenila Jána Langoša in memoriam za jeho celoživotný prínos v boji za odhaľovanie pravdy a obhajobu demokratických hodnôt. Počas komunizmu vzdoroval režimu a po páde totality chcel napraviť krivdy vykonané v minulosti. V slovenskom parlamente presadil zákon o pamäti národa a zriadení Ústavu pamäti národa. Vďaka jeho činnosti boli podľa ombudsmanky odkryté tajomstvá a prehrešky vysokopostavených funkcionárov o kolaborácii s bývalým režimom.Tradíciu odovzdávania ombudsmanského poďakovania v roku 2015 zaviedla vtedajšia verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Mária Patakyová tento rok odovzdala ocenenie po tretíkrát.