Ombudsmanka: Vyspelé spoločenstvo nedovolí, aby sa holokaust zopakoval

Mária Patakyová, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 2. augusta (TASR) - Vyspelé, uvedomelé a demokraticky zmýšľajúce spoločenstvo nedopustí, aby sa holokaust zopakoval. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová to pripomenula to pri príležitosti piatkového Pamätného dňa rómskeho holokaustu.Rómsky holokaust by podľa ombudsmanky nemal vymiznúť z našej pamäti.uviedla Patakyová.Podľa verejnej ochrankyne práv len pochopením, toleranciou a snahou pomôcť najslabším a najohrozenejším komunitám ukážeme silu celej spoločnosti.Pamätný deň rómskeho holokaustu pripomína udalosť, ktorá sa stala v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau v noci z 2. na 3. augusta 1944. V plynových komorách tam bolo zavraždených 2900 Sintov a Rómov. Podľa Zuzany Kumanovej z OZ In Minorita v rokoch 1939-1945 zahynulo v Európe viac ako 300.000 Rómov.