OMV robí dovolenku pre vodičov oddychom

Bratislava 18. júla (OTS) - Bratislava, 18. júla 2018 – Slnko, pláž, oddych. Problémy s autom však veľmi rýchlo môžu zmeniť letnú dovolenku na nepríjemný zážitok. Vodiči by tak mali venovať pozornosť svojmu vozidlu ešte pred odjazdom, aby ich na ceste nič neprekvapilo.. Hladinu oleja či väčšiny prevádzkových kvapalín si viete väčšinou pozrieť aj sami, brzdy však nechajte na odborníkov. Nič nepodceňujte, myslite na to, že pri presune v horúčavách a zápchach môže napríklad nedostatok chladiacej kvapaliny viesť k prehriatiu motora. Skontrolujte si dezén na pneumatikách a tlak aj v rezerve.Nálet mušiek počas jazdy dokáže pokaziť každý výhľad a znižuje bezpečnosť na cestách. OMV Caristal s ľahkosťou odstraňuje prach, hmyz, ako i zvyšky oleja a silikónu a nanoefekt spomaľuje nové vytváranie nečistôt., či z auta vystúpite prepotený a unavený alebo svieži. Nechajte si ju pred cestou skontrolovať, naplniť a vydezinfikovať.• Ak cestujete do zahraničia, pozrite sa, akúvyžadujú tamojšie zákony. To, čo máte v kufri, skontrolujte aj pred dovolenkou doma - najmä dobu exspirácie lekárničky, počet reflexných viest, či výstražný trojuholník. Oplatí sa však mať aj zopár vecí nad rámec zákona - napríklad ťažné lano, sadu náhradných žiaroviek a poistiek či hasiaci prístroj. Všetko príslušenstvo dostanete aj na čerpacích staniciach OMV.Čisté, povysávané auto bez prachu vo vnútri vám určite pridá na pohode. Vlhčené utierky určené na ošetrenie interiéru auta sú preto na dovolenke na nezaplatenie. Doprajte svojmu autu aj očistu zvonku v umývacích linkách OMV Top Wash. Odporúčame použiť program s voskom TopWax, ktorý odpudzuje bežnú špinu. Tak sa budete môcť tešiť z čistého auta dlhšie. Vosk TopWax pre intenzívnu ochranu navyše dodá povrchu laku dlhodobý ochranný účinok a ošetruje tiež všetky plastové diely.Kvalitné palivo poskytuje optimálne jazdné vlastnosti a vyšší výkon bez ohľadu na ročné obdobie. Ak svojmu autu doprajete OMV MaxxMotion, zlepšíte efektivitu jeho motora. OMV MaxxMotion ponúka lepšie spaľovanie a odstraňuje usadeniny, čo sa prejaví na nižšej spotrebe. OMV MaxxMotion 100plus je výsledkom dlhého výskumu a rozsiahleho testovania a vďaka vysokému oktánovému číslu dokáže zlepšiť výkon zrýchlenia až o 14 %.