Ondrej Duda vraj odíde z Herthy Berlín na hosťovanie do tímu anglickej Premier League

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hosťovanie v anglickom klube Norwich City bez možnosti uplatnenia opcie na trvalý prestup. Také bude podľa webu tagesspiegel.de riešenie situácie slovenského futbalového stredopoliara Ondreja Dudu v nemeckej Herthe Berlín Dvadsaťpäťročný rodák zo Sniny sa v mužstve "starej dámy" neteší priazni trénera Jürgena Klinsmanna. Po jeho príchode od konca novembra nastúpil v jedinom zápase a pred niekoľkými dňami sa verejne posťažoval, že uvažuje o zmene pôsobiska v zimnom prestupovom termíne.Nemecké médiá spočiatku špekulovali, že ofenzívny univerzál by mohol zakotviť vo Fortune Düsseldorf, no napokon z toho podľa všetkého bude účastník anglickej Premier League. V nej sa Norwich City momentálne nachádza na poslednom mieste s mankom siedmich bodov na prvú priečku nad čiarou zostupu.Duda prišiel do Berlína z Legie Varšava v lete 2016. V úvodnej sezóne v Herthe toho veľa nenahral, limitovali ho totiž zranenia. V I. bundeslige v ročníku 2016/2017 absolvoval iba tri súboje.V ďalšej sezóne to bolo z pohľadu počtu štartov lepšie, na jeho konto pribudlo 17 ligových zápasov s jedným gólom. Zatiaľ posledná sezóna bola pre Dudu najvydarenejšia - v 32 bundesligových stretnutiach zaznamenal 11 gólov a na ďalších šiestich sa podieľal prihrávkami.