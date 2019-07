Ondřej Gregor Brzobohatý nakrútil videoklip k novinke In Your Shoes

Ondřej Gregor Brzobohatý. Foto: Prtscr/Youtube Foto: Prtscr/Youtube

Bratislava 24. júla (TASR) - Ondřej Gregor Brzobohatý nakrútil videoklip k svojmu novému singlu In Your Shoes. Prvýkrát od svojich predošlých skladieb sa všestranný muzikant, ktorý je zároveň autorom textu, rozhodol pre angličtinu. K spolupráci si prizval mladú talentovanú speváčku Elis Mraz. Novinka je poctou Tomášovi Baťovi. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.uviedol Brzobohatý k rozhodnutiu naspievať singel v anglickom jazyku.Na videoklipe spolupracoval s kameramanom Janom Drnkom a choreografmi Pavlom Strouhalom a Ivanou Hannichovou. V klipe sa objavujú i popredné osobnosti českej tanečnej scény. Réžie sa ujal sám autor piesne.dodal Brzobohatý.Úspešný skladateľ a producent sa ihneď po prázdninách chystá na prípravu svojho veľkého decembrového koncertu vo Fórume Karlín Brzobohatý & Friends, kde spoločne so svojou kapelou, doplnenou o symfonický orchester, privíta okrem iných muzikantských osobností práve i Elis Mraz, s ktorou pieseň In Your Shoes naspieval.