Ondrejcsák: Americká aj švédska ponuka je kvalitná, spĺňa kritériá

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) - Celkovo tri základné princípy platia pri modernizácii nadzvukového letectva. Prvým je odpútanie sa od ruskej materiálnej a technickej závislosti, druhým dosiahnutie najlepšieho pomeru cena/kvalita a tretím transparentné rozhodovanie vrátane komparácie spôsobilostí a služieb. Na sociálnej sieti to napísal štátny tajomník rezortu obrany Róbert Ondrejcsák za stranu Most-Híd v deň, keď vláda rozhoduje o nákupe stíhačiek. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) odporúča nákup 14 kusov amerických stíhačiek F-16 Block 70/72, ktoré dostali prednosť pred švédskymi strojmi JAS-39 C/D Gripen.uviedol Ondrejcsák.Podľa jeho slov je dôležité, že realizácia projektu nemôže ohroziť náš hlavný záväzok voči NATO, čiže budovanie ťažkej mechanizovanej brigády.konštatoval.Za ďalší dôležitý faktor označil, že nákup posilní naše strategické partnerstvo s USA a krajinu definitívne odtrhne od strategickej závislosti od Ruska.dodal Ondrejcsák.Ponuka vlády USA sa Gajdošovi javí ako výhodnejšia po zohľadnení faktorov, ako sú samotný nákup lietadiel, munície, náklady na výcvik pilotov a pozemný personál, logistické zabezpečenie, dobudovanie infraštruktúry, dodacie lehoty a ďalšie náklady na prevádzkovanie a prípadnú modernizáciu, s perspektívou používania nového taktického stíhacieho lietadla za horizont roku 2040.O nákupe stíhačiek sa malo pôvodne rozhodnúť do konca júna. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) však rokovanie o stíhačkách odložil, pretože chcel mať na stole všetky potrebné materiály a tiež dve porovnateľné ponuky od výrobcov švédskej stíhačky JAS-39 Gripen a americkej stíhačky F-16.Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, ktoré majú nahradiť dosluhujúce ruské stroje MiG-29. V minulosti rokovalo ministerstvo obrany so švédskou vládou o prenájme lietadiel JAS-39 Gripen, súčasný minister Gajdoš k tomu pridal rokovania s vládou USA o nákupe strojov F-16. Namiesto prenájmu je v súčasnosti v hre kúpa nadzvukového stíhacieho letectva. Hodnota nákupu podľa plánov presiahne miliardu eur.