Ondrejcsák: SR sa na tretej vlne PESCO nezúčastní

Brusel 12. novembra (TASR) - Obranný segment Rady EÚ pre zahraničné veci prijal v utorok v Bruseli aktualizovanú novú sériu 13 projektov, ktoré sa majú uskutočniť v rámci projektu Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO). Slovensko sa na tretej vlne projektov nezúčastní, uviedol pre TASR štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák (Most-Híd).Ondrejcsák po skončení ministerských rokovaní v Bruseli uviedol, že hlavné debaty sa týkali PESCO a vojenských misií EÚ vo svete. Dodal, že 25 krajín EÚ, ktoré sa na PESCO zúčastňujú, schválili tretiu vlnu projektov, pričom Slovensko sa na nej nezúčastňuje. Ako pripomenul, Slovensko bolo úspešné s projektom EuroArtillery v prvej vlne projektov (marec 2018) a zúčastnilo sa aj na druhom slede projektov cezhraničnej obrannej spolupráce (november 2018), tentoraz však do nových iniciatív nešla.vysvetlil.Pri téme vojenských operácií EÚ Ondrejcsák zdôraznil záujem Slovenska aj naďalej pôsobiť na západnom Balkáne (operácia Althea v Bosne a Hercegovine) a poprosil svojich rezortných kolegov z EÚ, aby sa na tento región nezabúdalo. "Pre nás je to región, ktorý je strategický dôležitý pre našu bezpečnosť, a aj z pohľadu priorít slovenskej zahraničnej politiky," upozornil. Zároveň však dodal, že Slovensko je ochotné pomáhať aj v operáciách EÚ na severe Afriky a v oblasti Sahelu, kde je viacero misií zameraných na stabilizáciu pomerov v krajinách tohto regiónu.opísal situáciu a dodal, že Slovensko je ochotné podieľať sa v rámci strategickej solidarity aj na takýchto operáciách.Na zasadnutí Rady ministrov pre obrannú politiku sú podľa Ondrejcsáka už tradičné diskusie o prehlbovaní spolupráce medzi EÚ a NATO. To je podľa neho" pre Slovensko, lebo obe organizácie sú dôležité pre jeho "dlhodobú stabilitu a bezpečnosť".upozornil s odkazom, že takýto stav určite nie je v záujme Slovenska. Slováci to podľa jeho tvrdenia zdôrazňujú na každom fóre a urobil tak aj on na bruselskom podujatí.skonštatoval a spresnil, že je jedno, či by EÚ a NATO medzi sebou súperili o vplyv alebo o úspech.Na otázku, či bruselské rokovania poznačilo minulotýždňové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o "mozgovej smrti NATO", Ondrejcsák uviedol, že priamo sa o tom nehovorilo. Pripomenul však, že Francúzsko je dôležitým štátom aj v EÚ, aj v NATO.vysvetlil. V tejto súvislosti tiež upozornil, že záujmom Slovenska nie je, lebo pre SR je NATO najdôležitejšou bezpečnostnou garanciou aTo však neznamená, že Slovensko nie je za užšiu obrannú spoluprácu štátov EÚ. Podľa Ondrejcsáka podporuje všetky nové iniciatívy Únie v oblasti obrany a bezpečnosti, tie však musia byťs NATO.uviedol v závere rozhovoru.