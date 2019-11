One Day Jazz Festival 2019 pokračuje koncertami po Slovensku

15.11.2019 (Webnoviny.sk) - Jesenná edícia unikátneho hudobného festivalu One Day Jazz Festival zavíta po Bratislave aj do ďalších miest Slovenska (15.11. Košice, 16.11. Prievidza, 17.11. Banská Štiavnica a 19.11. Žilina), kde vystúpia na spoločnom koncerte Tony Grey Project feat Romain Collin, Martin Valihora a Kornél Fekete-Kovács. V Žiline sa k nim pridajú aj ďalší headlineri Ben Williams Quartett feat. Marcus Strikland, Julius Rodriguez a Justin Brown."Basgitarista Tony Grey je tu s vlastným projektom po prvýkrát, predtým tu vystupoval v rámci skupiny japonskej klaviristky Hiromi, kde som bol aj ja. Teraz si opäť zahráme spolu, tentoraz aj s naším spolužiakom z Berklee Music College francúzskym klaviristom Romainom Collinom a taktiež aj úžasným trubkárom z Budapešti Kornélom Fekete-Kovácsom," povedal riaditeľ festivaluTony Grey je jeden z najvýznamnejších jazzových basgitaristov všetkých čias. Na svojom konte má spolupráce s menami ako Herbie Hancock, Wayne Shorter, Reeves Gabrels a mnohými ďalšími. Romain Collin takisto už počas štúdia spolupracoval s prestížnymi menami. Okrem svojej vlastnej štúdiovej a pódiovej tvorby sa venuje aj filmovej a scénickej hudbe, a to nielen ako autor, ale aj ako hosťujúci pedagóg na univezite v Princetone. Okrem toho má na svojom konte aj hudbu k viacerým krátkym a dokumentárnym filmom.Spolužiakov z Berklee doplní maďarský hráč na trúbku Kornél Fekete-Kovács. Ako sólista, ale aj ako kapelník, skladateľ a aranžér sa podieľal na viac ako stovke albumov maďarských umelcov. Taktiež pôsobil vo viacerých medzinárodných súboroch, je členom rôznych jazzových projektov svojich maďarských kolegov a na jeho konte je aj viacero skladateľských cien.Koncert v Žiline absolvuje aj formácia Ben Williams Quartett feat. Marcus Strikland, Julius Rodriguez a Justin Brown zo Spojených štátov amerických, ktorá deň na to, 20. novembra 2019 vystúpi aj v bratislavskom Istropolise."One Day Jazz festival je o spájaní, vytváraní rôznych jedinečných spoločných projektov, v ktorých sa spájajú veľmi silné hudobné individuality. Keď sa spoja v rôznych formáciách, tak vznikajú neraz veľmi silné momenty. Prejavuje sa to aj v dramaturgii festivalu. Mám množstvo nápadov ako vytvárať jeho program a keď sa mi darí prepájať lokálnych a aj svetových hudobníkov na jednom pódiu tak vtedy sa napĺňa moja základná predstava o čom by mal byť - o interakcii, vzájomnej komunikácii. Prejavuje sa to aj v tom, že po koncertoch je ešte pripravené všetko pre "after” jam session. Tento socializačný moment je pre mňa osobne veľmi dôležitý a vďaka tomuto sa dostávame aj do sveta a aj naša scéna dostáva čoraz viac príležitostí," hovorí riaditeľ festivalu Martin Valihora.Vstupenky na One Day Jazz Festival sú k dispozícii v sieti Ticketportal

Basgitarista Tony Grey (*1975), rodák z anglického Newcastle, pochádza z rodiny so silnou hudobníckou tradíciou. Jeho strýkom je John Mc Laughlin, jeden z najvýznamnejších jazzových gitaristov všetkých čias. V roku 2001 absolvoval prestížnu Berklee School Of Music a získal ocenenie "Outstanding Performer". Na jeho konte sú spolupráce s takými menami ako Herbie Hancock, Wayne Shorter, Reeves Gabrels, Tomoyasu Hotei, Bill Evans, Mike Stern, Steve Lukather, Barnfird Marsalis, Shaggy, Ice-T a mnohými ďalšími. Tony Grey sa s Martinom Valihorom stretol v triu japonskej klavíristky Hiromi. Na jeho konte je 5 sólových albumov.Francúzsky skladateľ (*1979) skladateľ a klavírista je absolventom pretížnych hudobných vzdelávacích inštitúciií - Berklee College Of Music a Thelonious Monk Institute Of Jazz. Vďaka svojmu talentu získal plné štipendium a počas štúdií absolvoval vstúpenia s takými veličinami jazzu ako Herbie Hancock, Wayne Shorter. Doteraz vydal štyri štúdiové albumy, ten najnovší (Tiny Lights) vyšiel v tomto roku. Zaujímavým spôsobom v ňom rozvinul možnosti klasického jazzového piano tria, keď do svojich kompozícií zakomponoval aj prvky elektroniky, vokálneho loopingu či zvuk nezameniteľného Moog Taurus basového syntezátora. Collin sa venuje aj filmovej a scénickej hudbe nielen ako autor ale aj ako hosťujúci pedagóg na univerzite v Princetone. Na jeho konte je hudba k viacerým krátkym a dokumentárnym filmom.Maďarský hráč na trúbku a ďalšie dychové nástroje (*1970) absolvoval v roku 1992 jazzovú fakultu na budapeštianskom konzervatóriu Bélu Bartóka a v roku 1998 jazzovú fakultu na hudobnej akadémii Ferenca Liszta. V roku 1998 založil a do roku 2005 aj viedol Budapest Jazz Orchestra. Následne sa stal lídrom súboru Modern Art Orchestra a vytvoril si aj ďalšie projekty Fekete-Kovács Quintet a Fekete-Kovács Symphonyc. Ako sólista, ale aj ako kapelník, skladateľ a aranžér sa podieľal na viac ako stovke albumov maďarských umelcov. Taktiež pôsobil vo viacerých medzinárodných súboroch - (IASJ Big Band Copenhagen, The European Broadcasting Union Big Band Amsterdam and Budapest, The Central European Jazz Connection a.ď.). Je členom viacerých jazzových projektov svojich maďarských kolegov. Na jeho konte je aj viacero skladateľských cien.Basista Ben Williams (*1984) patrí medzi najvýraznejšie osobnosti nastupujúcej jazzovej generácie. V roku 2005 zvíťazil v jazzovej kategórii na súťaži International Society of Bassists a zopakoval to aj v roku 2009 na Thelonious Monk International Bass Competition. V roku 2013 mu prestížny magazín Down Beat udelil titul "Rising Star". Počas svojej ešte nie dlho trvajúcej kariéry si zahral s najväčšími velikánmi jazzu ako Herbie Hancock, George Benson, Terence Blanchard či Wynton Marsalis. Účinkoval aj na albume Pata Methenyho Kin, ktorý získal cenu Grammy za najlepší jazzový inštrumentálny album. Doteraz mu vyšli dva sólové albumy State Of Art a Coming Of Age na pretížnom labeli Concord. Na oboch sa podieľal ako spoluhráč aj saxofonista Marcus Strickland (*1979), ktorý tiež získal ocenenie Down Beatu "Rising Star" v roku 2010.Julius Rodriguez sa venuje hudbe odmalička, keď prvé očarenie hudobníkmi zažíval v kostole. Je multiinštrumentalistom, ale jeho "hlavnými" nástrojmi sú klavír a bicie. Vďaka dlhoročnému štúdiu hudby sa viackrát úspešne umiestnil v rôznych súťažiach (napr. Charles Mingus Festival, GRAMMY Camp Jazz Session) a získal na nich rôzne ocenenia a to nielen ako hudobník, ale aj ako aranžér a kapelník. Okrem iných spolupracoval s takými menami ako Wynton Marsalis, Macy Gray, James Morrison, Brasstracks, Roy Hargrove, Ben Williams a ďalšími. Účinkoval na najprestížnejších jazzových festivaloch (napr. Monterey, Portland, North Sea). Popri štúdiovej práci a koncertovaní v súčasnosti študuje jazzový klavír na prestížnej Juillard School Of Jazz.Rodák z kalifornského Richmondu (*1984) sa venuje bicím, podľa vlastných slov, už od svojich dvoch rokov vďaka svojej mame, ktorá bola organistkou v kostole. V roku 2002 získal dvojročné štipendium na Dave Brubeck Institute a neskôr aj na ďalšej prestížnej Juillard School. Potom ako sa presunul do New Yorku stal sa jedným z najvyhľadávanejších a najuniverzálnejších jazzových bubeníkov. Stal sa pevnou súčasťou projektov Ambrose Akinmusire, Thundercat, Flying Lotus a ďalších. V roku 2018 vydal svoj prvý sólový album NYEUSI, ktorý je poctou jazzfunku 60-ych a 70-ych rokov, ale pohľadom generácie ktorá dospela v tomto tisícročí. "Jednou nohou ste v minulosti, jednou v budúcnosti - dúfam, že tento pocit budú mať poslucháči môjho albumu" - hovorí Justin.