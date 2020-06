One Day Jazz Festival po prvýkrát tento rok aj pre divákov

Slovenský inštitút vo Viedni

24.6.2020 (Webnoviny.sk) -"Konečne. Konečne máme tú úžasnú možnosť sa s divákmi stretnúť aj naživo. Keď hráte ako hudobník len pre ‚kamery' a nemáte možnosť priamej interakcie s divákom, je to ako také neosolené jedlo. Jednoducho nám divák chýbal," hovorí riaditeľ One Day Jazz Festivalu. "Tentokrát už plánujeme koncertný večer takmer tak, ako keby žiadna koronakríza nebola. Hlavným hosťom večera je Peter Lipa, slovenský guru jazzu a blues, človek, ktorého si nesmierne vážim a vnímam jeho obrovský prínos pre našu hudobnú scénu. A rovnako tak ma teší, že náš zahraničný hosť, Bernhard Wiesinger z Rakúska, príde osobne. Všetci, teda návštevníci, hudobníci, technici, pracovníci divadla a ďalší, sa stretneme v unikátnom Štúdiu L+S. Krajší ‚reštart' som si ani nemohol vysnívať," dodáva.Peter Lipa – MotýľNajväčšia žijúca legenda slovenského jazzu,, má osobitý vokálny prejav, dôraz je kladený na text a jeho hudba vychádza zo spojenia jazzu a blues. Svoj ostatný album, Dobré meno, vydal na jar minulého roka a okrem skladby Motýľ sa do povedomia dostali aj ďalšie skladby z albumu – Problémy s problémami či 120/80. 25. júna zahrá v rámci One Day Jazz Festivalu so svojou kapelou Peter Lipa Band v zložení Peter Lipa ml. (klávesy), Miroslav Fedor (bicie), Radovan Tariška (altosax) a Michal Šimko (basgitara).Peter Lipa – Lipove Blues, hosť One Day Jazz Festivalu z Rakúska, vyštudoval pedagogiku a hru na saxofón na konzervatóriu vo Viedni. Obe štúdiá ukončil s vyznamenaním. Absolvoval dva semestre na prestížnej Berklee College of Music v Bostone a titul Master of Arts v hre na saxofón získal na Konservatorium Wien Privatuniversität. Wiesinger hral v rôznych častiach sveta – kontinentálnej Európe, Amerike i Číne. Svoj debutový album,, vydal až tento rok. Nahrával ho ešte vo februári 2019 v New Yorku s Kevinom Haysom, Scottom Colleym a Billom Sewartom.Bernhard Wiesinger Quartet – Notice That MomentVstupenky na koncert One Day Jazz Festival A-Live v Štúdiu L+S sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk . Záštitu nad One Day Jazz Festival A-Live 2020 prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Festival sa realizuje v spolupráci s 8 Slovenskými inštitútmi. V aktuálnej sezóne počas ôsmich koncertov od apríla do augusta prepája Slovensko s ôsmimi krajinami. Online stream bude aj tentokrát dostupný na stránke onedayjazz.sk Záznam One Day Jazz Festival A-Live No.4Webstránka: https://www.mzv.sk/web/sivieden Riaditeľ Igor Skoček vo svojom príhovore na webstránke uvádza: "Hlavnou úlohou nášho kultúrneho stánku v centre Viedne je rozširovanie a poskytovanie vedomostí o slovenskej kultúre a umení, o slovenskej hudbe, literatúre, dizajne, architektúre, filme, folklóre a o kultúrnom dedičstve rakúskemu publiku."