One Day Jazz Festival pokračuje 4 koncertami pre verejnosť

Prepojenie s inými krajinami tentokrát prinesú naživo a na Slovensku umelci z Českej republiky, Maďarska a Poľska.

„Nedá sa začať inak ako poďakovaním. Pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka sme pripravili projekt, ktorý prepája umelcov na Slovensku s umelcami v zahraničí online a diváci nás mohli sledovať aj v čase, kedy klasické kultúrne podujatia neboli možné,“ povedal organizátor festivalu Martin Valihora. Po štyroch čisto online koncertoch a jednom už s divákmi v štúdiu L+S prichádza One Day Jazz Festival so sériou štyroch augustových koncertov, ktoré prinesú domácich i zahraničných umelcov do troch slovenských miest. „Naším dlhodobým cieľom je spájať slovenskú a svetovú hudobnú scénu a pomocou rôznych fúzií umelcov pripomínať idey humanizmu a tolerancie. Dnes viac ako inokedy je One Day Jazz Festival možnosťou ako prezentovať slovenskú kultúru na medzinárodnej scéne, čo sa nám darí najmä vďaka spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí,“ dodal Valihora.

„Koronakríza zasiahla kultúru oveľa silnejšie ako si mnohí uvedomujú. Hudobníci prišli o, vo veľkej miere, jediný zdroj svojich príjmov a málokto z nich mal možnosť uchádzať sa o príspevky, ktoré mohli poberať zamestnávatelia alebo SZČO. O to viac si cením, že náš generálny partner, Národná lotériová spoločnosť TIPOS, nám pomohol spojiť dve kľúčové veci – priniesť opäť hudbu priamo k divákovi a zároveň aj priniesť prácu slovenským hudobníkom a všetkým, ktorí sa na týchto koncertoch podieľajú. One Day Jazz Festival bude tentokrát o našich slovenských svetových hudobníkoch,“ povedal M. Valihora.

Mattia Boyzz, Oskar Rózsa, Zdenka Predná a Ondrej Štveráček v Banskej Štiavnici

Oficiálne otvorenie augustovej časti One Day Jazz Festivalu bude patriť 13. augusta v Banskej Štiavnici formácii Mattia Boyzz. „Moje hudobné začiatky siahajú až do útleho detstva. Ako trojročný som úspešne kradol otcovi jeho gitaru. Neskôr ako osemročný, keď som pricestoval s mamou z Talianska domov, stáli tam rozložené strýkove bubny. Uprosil som otca, aby ma pustil sadnúť si za ne a hneď som sa v nich našiel,“ prezrádza mladý talentovaný bubeník a multiinštrumentalista Mattia Müller, okolo ktorého formácia vznikla.

Špeciálny nádych bude mať bezpochyby jeden z najlepších slovenských hudobníkov Oskar Rózsa. Iregulárny projekt Oskar Rózsa Partnership Unlimited vznikol ako prirodzené pokračovanie prvého dielu projektu uvedeného ešte v roku 2009. Kapela, ktorú tvoria najvýraznejšie osobnosti progresívnej slovenskej a českej jazzovej scény, interpretuje pôvodné kompozície hudobného skladateľa, producenta a multiinštrumentalistu Oskar Rózsu a ostatných členov, snažiac sa o fúziu moderného jazzu s vplyvmi world music, neopomínajúc ani odkazy k tradičnej, vážnej a jazzovej hudbe. Hosťom projektu, ktorého súčasťou je aj speváčka Zdenka Rózsa-Predná bude český tenor saxofonista a skladateľ Ondrej Štveráček.

Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band, Kristína Mihaľová, Peter Lipa a Ádám Gráf v Starej radnici

Dvojicu bratislavských koncertov One Day Jazz Festivalu otvorí 18. augusta koncert Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band s Kristínou Mihaľovou, Petrom Lipom a Ádámom Gráfom z Maďarska v Starej radnici. Skupina popredných slovenských hudobníkov sa po prvýkrát prestavila verejnosti v roku 2004 a odvtedy účinkovali na takmer všetkých väčších festivaloch. Svoje spevácke umenie predstavia Kristína Mihaľová, so svojím vyzretým výnimočným hlasom, a nepísaný kráľ slovenského jazzu – Peter Lipa. Zahraničným hosťom bude tentokrát trubkár Ádám Gráf z Maďarska.

„Teší ma, že pokračujeme v myšlienke prepojenia Slovenska so zahraničím a aj v prípade týchto štyroch koncertov budeme vysielať online do celého sveta. Spolu so Slovenskými inštitúmi v Prahe, Waršave a Budapešti budeme propagovať myšlienky tolerancie, humanizmu a vzájomnej spolupatričnosti prostredníctvom toho, čo ovládame najlepšie – hudby. Aj tieto hudobné fúzie majú ukázať, že sa ako ľudia nedáme zlomiť, ale budeme hľadať cestu, ako prekonať prekážky, ktoré nám život občas prinesie,“ povedal Martin Valihora.

Katta, Zuzana Mojžišová Púščana a Adam Baldych v Kremnici

Dva koncerty, o 17:30 a o 19:30, pripravili organizátori One Day Jazz Festivalu v spolupráci s Národnou bankou Slovenska na 19. augusta na Kremnickom hrade. „Veľmi ďakujeme NBS za spoluprácu a podporu nášho festivalu. Výber lokality, teda Kremnsického hradu, a aj možnosť hrať na miestnom organe dodajú jednu z kľúčových esencií tohto koncertného večera,“ povedal riaditeľ festivalu. Prvý z nich bude patriť českej hudobníčke Kateřine Chrobokovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Katta. Varhaníčka a čembalistka odštartovala svoju medzinárodnú kariéru víťazstvom na organovom festivale v Anglicku v roku 1999 a od tohto času patrí medzi medzinárodne najuznávanejších českých hudobníkov. Vystupuje formou kostolných koncertov, kedy hrá na tradičných chrámových varhanoch i mimo kostolov na unikátnych bielych, elegantných a minimalistických varhanoch, ktoré jej boli vytvorené na mieru.

Koncert o 19:30 bude v Kremnici patriť hudobníčke Zuzane Mojžišovej, ktorá sa predstaví so svojím projektom Puščana. Koncert odkazuje na Zuzanin ostatný album s rovnakým názvom, ktorý obsahue piesne z rôznych regiónov Slovenska a ktoré sprevádzajú život človeka od narodenia až po smrť. Hosťom bude tentokrát poľský huslista Adam Baldych, ktorý vo svojej hudbe vedome odkazuje na poľskú tradíciu a stiera hranice medzi klasickou a jazzovou hudbou. „Adam je v súčasnosti najväčšou zahraničnou hviezdou na európskej jazzovej scéne. Spolupracoval s takými umelcami ako Joachim Kuhn, Lars Danielsson, Helhe Lien, Yaron Herman a mnohými ďalšími. Dokonca britský The Guardian sa o ňom vyjadril, že by mal byť ocenený za vytvorenie úplne nového ‚jazyka‘ pre jazzové husle,“ povedal o Baldychovi M. Valihora.

Vyvrcholenie One Day Jazz Festivalu na Bratislavskom hrade

Umelecké kvality Zuzany Mojžišovej a Adama Baldycha si vychutnajú aj diváci na Bratislavskom hrade 20. augusta. Okrem nich sa však možno tešiť aj na unikátne spojenie formácií Dan Bárta & Illustratosphere a Mucha Quartet.

Už viac ako dvadsať rokov okúzľuje poslucháčov naprieč generáciami a hudobnými žánrami Dan Bárta & Illustrastosphere. Český spevák s nezameniteľným hlasom a vynikajúcou technikou spevu bol jedenásťkrát ocenený v Cenách Anděl (10x Spevák roka a 1x Spevák štvrťsotorčia). V Bratislave vystúpi Illustratosphere spolu s mladým slovenským komorným zoskupením Mucha Quartet.

Vstupenky na jednotlivé koncerty sú k dispozícii v sieťach a Ticketportal.

Koncerty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

One Day Jazz Festival Leto 2020

13.8.2020 o 19:30 Banská Štiavnica, Amfiteáter

MattiaBoyzz /SK

Oskar Rózsa Partnership Unlimited feat. Zdenka Predná /SK

Hosť: Ondrej Štveráček /CZ

18.8.2020 o 20:00 Bratislava, Stará radnica

Matúš Jakabčic CZ-SK Big-Band feat. Kristína Miháľová & Peter Lipa /SK

Hosť: Ádám Gráf /HU

19.8.2020 Kremnický hrad

17:30 Katta /CZ

19:30 Zuzana Mojžišová Puščaňa /SK

Hosť: Adam Baldych /PL

20.8.2020 o 19:00 Bratislava, Hrad

Dan Bárta – Illustratosphere /CZ + Mucha Quartet /SK

Zuzana Mojžišová Puščaňa /SK feat. Adam Baldych /PL a hostia