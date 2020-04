ONE HEAD : music festival – CORONA edit VOL. 1.0

Keď sa však nemôžeme socializovať, interpreti sa s vami spoja na unikátnom live streame festivalu ONE HEAD : music festival – 15. apríla z Klubu pod Lampou vystúpia: Peter Lipa ml., Love My Science, Isobutane a Isama Zing. Zámerom festivalu je prezentovať hudobníkov a producentov, ktorí ukážu, že hudba sa dá robiť aj bez podpory spoluhráčov.

S myšlienkou uskutočniť festival so sólovými interpretmi zastupujúcich celú kapelu a s producentmi sme sa pohrávali už dlhšiu dobu. ONE HEAD : music festival má prezentovať hudobníkov, ktorí loopovaním, beatmi, nástrojmi či spevom dokážu spojiť v jeden celok svoje producentské a interpretačné vlastnosti. Plánovali sme urobiť tento festival v najbližších mesiacoch, ale kvôli aktuálnej situácii sme to urýchlili. Na špeciálnom prvom vydaní – Corona edit – vystúpi 15. apríla z Klubu pod Lampou – Peter Lipa ml., Love My Science, Isobutane a Isama Zing.

Spojenie electropunku, new wave, post punku a indie v projekte Love My Science, za ktorým stojí speváčka Inge Rudavská. Elektronická zrážka minulosti s prítomnosťou, rôznych hudobných štýlov a vokálu s elektronickými harmóniami. Na začiatku marca im vyšiel debutový album Perfect Disorder, ktorého ústrednou témou je konfrontácia jednotlivca s modernou spoločnosťou. Veľmi sa tešili na koncertovanie, ale kvôli korona vírusu museli zrušiť svoje premiérové vystúpenia s novým materiálom. Nové skladby predstaví speváčka Inge v sprievode s producentom.

V kluboch sa ako doma cíti Peter Lipa ml. Je zvyknutý hrávať s mnohými hudobníkmi, ale teraz to bude po prvýkrát, čo sa predstaví ako sólista s projektom The Grand Buffet. Ten vznikol z autorského pretlaku v kombinácii elektronického zvuku a živého hrania. Lipa ml. vystúpi so špeciálnym setom, v ktorom zahrá na rôzne syntetizátory a k tomu bude púšťať rozličné beaty a improvizovať v nich. V Klube pod Lampou predstaví premiéru jeho spoločného singlu Bože Božeee s Hafnerom. Uvidíme, či Tomášov povzbudzovací pokrik „Vtedy, keď ide Lipa“ z ich spoločných koncertov zaznie aj naživo.

Odchodom zo skupiny The Ills sa Martin Krajčír mohol oveľa viac venovať producentskej činnosti a projektu Isobutane. Za tie roky na scéne stihol zozbierať rôzne mašinky, na ktorých hráva live sety s dvomi polohami – meditatívnu v ambiente a tú tanečnejšiu v IDM. Odohrá špeciálny tanečnejší set z doteraz nevydaného materiálu a skladbami z posledného albumu Defrag.

Na experimentálnu elektronickú hudbu nadviaže Isama Zing. Jeho tvorba vzniká kombináciou vlastných zvukov s nehudobnými podnetmi z ruchov a šumov a používaním terénnych nahrávok. Vytvára tým poriadne hutný zvuk, z ktorého mrazí. Deštrukcia niečoho čomu Jonatán Pastirčák, skrývajúci sa za identitou Isama Zing, dal pevný tvar a formu.

ONE HEAD : music festival nebude komorným recitálom z obývačky, ale klubovou edíciou so všetkým, čo k tomu patrí – samozrejme bez divákov a za prísnych bezpečnostných podmienok neohrozujúcich zdravie samotných interpretov. Tí budú do klubu púšťaní iba postupne, aby sa zamedzilo kontaktu väčšieho počtu ľudí. Medzi prestávkami jednotlivých koncertov budú krátke rozhovory s hudobníkmi, ktorí budú online predávať svoj merch, ktorého zakúpením môžete podporiť ich tvorbu. Takisto zakúpením vstupenky či dobrovoľným príspevkom im pomôžete preklenúť toto náročné obdobie, v ktorom sme sa teraz všetci ocitli.

