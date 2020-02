OneWeb postupne buduje sieť širokopásmového internetu, na obežnú dráhu vyslal desiatky satelitov

Celosvetové pripojenie k internetu

Chuť po dátach je neukojiteľná

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť OneWeb vypustila na obežnú dráhu Zeme 34 satelitov, ktoré budú súčasťou jej konštelácie poskytujúcej širokopásmový internet po celom svete. Do vesmíru ich vyniesla raketa Sojuz, ktorá v piatok nadránom vzlietla z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Jej misiou bolo vypustiť družice na jednu z 12 obežných rovín, ktoré má spoločnosť pre konšteláciu naplánované.OneWeb, ktorý spolupracuje so spoločnosťou Airbus, plánuje spojazdniť celú sieť do konca roku 2021. Vlani vyslal prvých šesť testovacích satelitov a v nadchádzajúcich mesiacoch už bude posielať na obežnú dráhu ďalšie veľké várky.Ďalších 34 satelitov vynesie Sojuz na druhé roviny už v marci. Celá konštelácia by mala dovedna pozostávať zo 648 družíc vrátane 60 záložných.OneWeb je jednou z viacerých spoločností, ktoré sa s pomocou satelitov usilujú poskytnúť celosvetové pripojenie k internetu. Svoju vlastnú sieť Starlink, ktorá by mala pozostávať z tisícok družíc, si buduje SpaceX Elona Muska. Podobný systém s názvom Kuiper navrhol aj majiteľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos. Podľa výkonného riaditeľa OneWebu Adriana Steckela sa však ich konštelácia nemusí obávať konkurencie."Myslím, že sa nám bude dariť, bude sa nám dariť. Je tu priestor pre nás troch - štyroch. Svet je veľké miesto a chuť po dátach je neukojiteľná. Toto nebude hra, kde víťaz berie všetko," povedal pre BBC News.Pri budovaní takýchto masívnych satelitných konštelácií však vzniká otázka o budúcnosti astronomických pozorovaní. Astronómovia sa totiž sťažujú, že sú internetové satelity príliš jasné. Pre OneWeb to zatiaľ s malým počtom družíc nebol veľký problém, čo by sa však podľa BBC mohlo v nadchádzajúcich mesiacoch zmeniť.Podľa Steckela si ich satelity nevyslúžia toľko kritiky ako konkurencia, pretože by mali byť menej viditeľné. "Za prvé, pretože sú vyššie na oblohe, a za druhé, pre ich dizajn. Ale riešime to s astronomickou komunitou. A to nie je len PR - naozaj chceme vedieť, čo môžeme urobiť," povedal.