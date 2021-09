Online klenotníctvo Eppi prináša na slovenský trh udržateľné a etické šperky

Udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť v klenotníctve

9.9.2021 (Webnoviny.sk) -Online klenotníctvo Eppi pôsobí v Českej republike i na Slovensku a aktuálne sa rozširuje do ďalších európskych krajín. Ide o úspešný e-commerce projekt, ktorý ponúka tisíce šperkov rôznych druhov i cenovej dostupnosti. Tie sú vyrábané v pražskom zlatníckom ateliéri skúsenými klenotníkmi, vďaka čomu si môžu zákazníci nechať vyrobiť ľubovoľné šperky, dizajnovo pozoruhodné i technicky náročné solitéry. Aj keď väčšina nákupov prebieha cez internet, Eppi disponuje dvoma showroomami s ukážkami šperkov v centre Prahy a v Bratislave. Aktuálne je Eppi na slovenskom trhu lídrom v ponuke udržateľných a etických šperkov.K pilierom udržateľnosti v klenotníctve patria predovšetkýmtak, aby neboli predmetom sporov a konfliktov a podporovali spravodlivé odmeňovanie a bezpečné pracovné prostredie.K známym eticky získavaným kameňom patria diamanty s certifikátom CanadaMark. Klenotníctvo Eppi ponúka diamanty s týmto certifikátom ako jediné na Slovensku a v Českej republike. Môžete sa pri nich spoľahnúť, že ťažbári využili metódy zodpovedné k životnému prostrediu a zohľadnili miestne udržateľné zdroje. Aj napriek pravidlám stanoveným Kimberleyským procesom môže byť ťažké zaistiť, aby sa diamanty ťažili eticky. Do centra pozornosti sa preto dostávajú diamanty vypestované v laboratóriu. Vznikajú v prostredí bez ekologických katastrof a humanitárnych kríz. "Eppi spolupracuje s najrešpektovanejšími certifikačnými inštitúciami a ako prvé klenotníctvo sme na slovenský a český trh priniesli diamanty certifikované nezávislou svetovou autoritou Gemological Institute of America (GIA)," povedal Matej Sukovský, Co-founder spoločnosti Eppi.Pestujú sa v kontrolovanom laboratórnom prostredí pod dohľadom vedcov a za pomoci technológií, ktoré suplujú podmienky, v ktorých diamanty rastú v prírode.preto, ale sú pre prírodu oveľa príjemnejšie a pre svojho zákazníka výrazne dostupnejšie. Na prvý pohľad vyzerajú syntetické diamanty rovnako ako tie prírodné. Potvrdiť ich pôvod preto vie prakticky len gemologické laboratórium. Ich špecializované nástroje vedia detekovať minimálne rozdiely v raste kryštálu a určiť, či sú, alebo nie sú prírodné. V roku 2018 presiahlo množstvo v laboratóriu vypestovaných diamantov hodnotu 2 miliónov karátov aEppi ponúka na výber šperky s tradičnými prírodnými diamantmi i s tými laboratórne vytvorenými.Nové technologické postupy v recyklovaní prinášajú skvelé výsledky a pri drahých kovoch je ich opakované použitie veľmi dôležité. Sú totiž nenahraditeľné, vzácne a ich ťažba patrí pre ich vysokú hodnotu k najdevastujúcejším typom ťažby v prírode.Navyše to znamená, že ich môžeme recyklovať nekonečne veľakrát. Drahé kovy sa nachádzajú napríklad vo veľkej elektronike, riadoch, šperkoch, notebookoch, telefónoch a dokonca aj vo fotografiách. Recyklované zlato ušetrí až 99,8% emisií skleníkových plynov oproti vzniknutým emisiám vyťaženého zlata. Proces recyklácie platiny produkuje asi len dvadsatinu emisií, ktoré produkuje jej ťažba. "Podľa Svetovej rady pre zlato (WGC) recyklované zlato v roku 2020 predstavovalo 28 % z celkovej globálnej dodávky zlata vo výške 4 633 metrických ton. Približne 90 % recyklovaného zlata pochádza zo šperkov a zostávajúcich 10 % recyklovaného zlata sa získava z technologického odpadu," informoval Matěj Sukovský.Ako šperky nakupovať s ohľadom na udržateľnosť? V prvom rade je rozumné zamerať sa na starožitné šperky, keďže už existujú a majú pre majiteľa pridanú hodnotu. Drobnou opravou či prečistením získajú na hodnote a nositeľnosti. Výhodná a ekologická je i recyklácia šperkov, z ktorých je možné vyrobiť nové šperky na mieru. Ak ide o nové klenoty, treba hľadať eticky ťažené drahokamy, šperky z recyklovaných drahých kovov alebo laboratórne diamanty a drahokamy. Pred kvantitou voliť kvalitu a univerzálnejšie produkty, ktoré sa hodia na viac príležitostí. Kvalitu, pravosť a pôvod klenotov si zákazníci dokážu overiť certifikáciou a dožadovaním sa informácií. Či predajca používa kompostovateľné a recyklovateľné obaly a v neposlednom rade, či sa môže značka pochváliť bezchybným servisom a opravami a používa trvanlivé a opäť použiteľné materiály. "To najlepšie, čo pri výbere šperkov môžete pre planétu a ľudí v zlatníckom priemysle spraviť, je klásť otázky. Svet potrebuje viac milovníkov klenotov, ktorí odmietajú zatvárať oči pred ekologickou a spoločenskou nespravodlivosťou. Sme hrdí, že už vyše 10 rokov budujeme a podporujeme stratégiu udržateľnosti v klenotníctve," uzavrel Matěj Sukovský.Informačný servis.