Utorok 21.10.2025
Meniny má Uršuľa
Denník - Správy
|Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Mobilná verzia
21. októbra 2025
Online nakupovanie na Slovensku rastie, zákazníci míňajú viac a častejšie objednávajú
Slovenské online obchody zaznamenali v letných mesiacoch výrazný nárast objednávok aj obratu. Nákup potravín online Podľa dát spoločnosti Shoptet, ...
21.10.2025 (SITA.sk) - Slovenské online obchody zaznamenali v letných mesiacoch výrazný nárast objednávok aj obratu.
Podľa dát spoločnosti Shoptet, ktorá prevádzkuje viac ako 7 600 e-shopov, dosiahol celkový obrat 142 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 22 % oproti 116 miliónom eur v rovnakom období minulého roka. Počet objednávok vzrástol o 18 % na viac ako 1,5 milióna a priemerná hodnota objednávky dosiahla 93,27 eura.
„V porovnaní s rokom 2024 posilnil segment potravín až o 53 %. Slováci si tento spôsob nákupu obľubujú čoraz viac, služby v tejto oblasti pribúdajú a zvyšuje sa ich kvalita,“ uviedla Mária Auxtová, Country Lead pre Slovensko v Shoptete. Eurostat však ukazuje, že Slováci stále nakupujú potraviny online menej ako v iných krajinách, čo naznačuje potenciál ďalšieho rastu.
Výrazný nárast zaznamenala aj kategória zdravia a zdravotných potrieb (+36 %) a parfumov a kozmetiky (+27 %). „Záujem o špecializované prípravky, ako japonskú kozmetiku, prípravky z kozieho mlieka či vegánske a bio výrobky, rastie, pričom internetový predaj je pre tieto značky ideálny,“ dodala Auxtová. Medziročne vzrástol aj predaj potrieb pre zvieratá o 24 % a elektroniky o 21 %.
Naopak, segment zábavy zaznamenal pokles o 15 %, čo môže súvisieť s úsporami spotrebiteľov v tejto oblasti. „Zatiaľ ide o jednorazovú odchýlku, uvidíme, aké budú trendy v ďalších mesiacoch,“ uzavrela Auxtová.
Zdroj: SITA.sk - Online nakupovanie na Slovensku rastie, zákazníci míňajú viac a častejšie objednávajú © SITA Všetky práva vyhradené.
