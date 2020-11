Online nákupy netreba odkladať. Kuriéri očakávajú rekordnú predvianočnú sezónu

Nakupujete na Vianoce cez internet?

Toto môže ovplyvniť čas doručenia:



nakupujte len cez overeného prevádzkovateľa internetového obchodu

vopred si zistite, či je daný tovar na sklade

zistite si, či vám bude tovar zasielaný zo Slovenska, alebo zo zahraničia

zistite si, či je možné platiť za tovar prevodom na účet alebo dobierkou kuriérovi pri doručení zásielky

všímajte si lehotu doručenia, ktorú uvádza internetový prevádzkovateľ e-shopu

uvádzajte správne telefónne číslo, ktoré je dôležité pri kontaktovaní kuriéra s osobou, ktorej tovar doručuje

uvádzajte vždy správnu adresu, na ktorú sa bude tovar doručovať (dodacia a fakturačná adresa sa môžu líšiť)



19.11.2020 (Webnoviny.sk) - Situácia na trhu doručovateľských služieb sa za ostatné mesiace výrazne zmenila. Prispela k tomu celková konsolidácia trhu, pandémia koronavírusu, ktorá sa začala naplno prejavovať na jar tohto roka a s tým súvisiaca aktívnejšia preferencia spotrebiteľa nakupovať cez internet. Kuriérske spoločnosti hlásia od jesene minulého roka rekordy a dopyt po ich službách neustále rastie.S prichádzajúcou predvianočnou sezónou bude práve dopyt ešte viac exponovaný. Kuriéri už teraz upozorňujú na maximálnu vyťaženosť svojich kapacít. "Každoročne v tomto období zaznamenávame výrazný, v tých najsilnejších dňoch až 100 %-ný nárast dopytu po našich službách a to tak zo strany rezidenčných ako aj firemných zákazníkov," hovorí Ján Ťurek, konateľ najväčšej kuriérskej spoločnosti na Slovensku. Jedným dychom zároveň dodáva, že na predvianočné internetové nakupovanie treba myslieť už teraz. Spotrebiteľské správanie ľudí sa za posledný rok výrazne zmenilo, stále väčšia skupina zákazníkov sa naučila fungovať v online priestore a využívať nákupy v internetových obchodoch. Objednávanie tovaru cez internet a jeho doručovanie cez kuriérske spoločnosti sa stalo bežnou súčasťou našich životov, dokonca aj ľudia, ktorí predtým zvykli využívať nákupy v kamenných predajniach sa začali prispôsobovať tomuto trendu.Niektorí zákazníci už predvídavo v dostatočnom časovom predstihu myslia na Vianoce, stále však prevláda veľká väčšina tých, ktorí si vianočné nákupy cez internet nechávajú na poslednú chvíľu a nebude tomu zrejme inak ani tento rok. "Očakávame, že čím bližšie budú vianočné sviatky, tým viac aktívni budú aj samotní zákazníci čo sa online nákupov týka. To sa samozrejme prejaví aj na nápore na kuriérske spoločnosti, ktoré už dnes hlásia rekordy v dennom doručovaní," dodáva Ján Ťurek. Ten zároveň apeluje na spotrebiteľov, aby si nákupy nenechávali na poslednú chvíľu.Zákazníkom zároveň odporúča, aby si vopred zistili, či je daný tovar dostupný na sklade, či bude doručovaný z inej krajiny, či je možné realizovať platbu vopred prevodom na účet internetového obchodu alebo zákazník zaplatí za dobierku kuriérovi. Všetky tieto faktory môžu v konečnom dôsledku významne ovplyvniť rýchlosť doručenia objednaného tovaru.Slovak Parcel Service už dnes realizuje potrebné opatrenia s cieľom zvládnuť vianočný nápor. "Posilňujeme kapacity našej prepravnej siete. Investovali sme do digitalizácie našich procesov, inštalovali sme plnoautomatizované triediace linky v Žiline a v Bratislave, ktoré zdvojnásobujú svoju maximálnu triediacu kapacitu. Benefitovať z plnoautomatizovanej linky budú najmä zákazníci. Tí sa dostanú reálne k svojim zásielkam skôr. Najmä rýchlosť doručovania, presnosť a eliminácia chýb budú v nastávajúcom období dôležitým faktorom, ktorý sa odrazí na celkovej zákazníckej spokojnosti. Plne si to uvedomujeme, napriek tomu prosíme zákazníkov, aby vianočné online nakupovanie realizovali už dnes a nenechávali si ho na posledné predvianočné dni," hovorí Ján Ťurek.Informačný servis