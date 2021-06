Online predaj zaznamenáva v posledných rokoch celosvetovo nevídaný rast

Obrovský nárast v posledných rokoch

Objednávky z rôznych členských štátov

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Celosvetový prístup k internetu, zvyšovanie počtu služieb poskytovaných online, znižovanie nákladov a dodacích lehôt, inovácie a iné faktory prispeli k výraznému rastu na celosvetovom trhu online obchodu. Konštatovala to spoločnosť CMS na základe údajov spoločnosti Statista.Podľa nich vygeneroval v roku 2014 online maloobchod tržby v hodnote 1 336 mld. dolárov, zatiaľ čo o päť rokov neskôr to bolo už 3 535 mld. dolárov. Obchodovanie online tak narástlo o 264 percent, pričom online obchody tvorili 14,1 percenta z celkových tržieb maloobchodu.Prudký nárast online predaja je viditeľný aj pri zmene nákupných návykov spotrebiteľov. Kým v roku 2009 si podľa Eurostatu iba polovica užívateľov internetu vo veku od 16 do 24 rokov kúpila za posledný rok tovar alebo službu online formou, v roku 2019 tento počet narástol na 78 %. Rast je dynamický a viditeľný vo všetkých skupinách, napríklad vo vekovej skupine 25 až 54 rokov narástol počet online nakupujúcich z 57 na 76 %. „Vzhľadom na pandémiu, ktorá sa celosvetovo prejavila na začiatku minulého roku, sa dá predpokladať, že rok 2020 prinesie v online maloobchode ďalší nárast tržieb,“ povedal advokát pôsobiaci v advokátskej kancelárii CMS Dušan Vanek.Podľa Eurostatu vzrástol medzi rokmi 2014 a 2019 počet zákazníkov z EÚ, ktorí si objednali tovar alebo služby online z rôznych členských štátov, z 29 na 35 %, respektíve zo 17 na 27 % v prípade externých nákupov v EÚ. Podiel jednotlivcov v EÚ-27, ktorí si objednali alebo kúpili tovar alebo služby prostredníctvom internetu na súkromné účely, za posledné roky stúpal tiež, v roku 2019 to bolo 60 %, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2014 nárast o 14 %. Informácie zverejnené Štatistickým úradom SR tiež ukazujú zvýšený záujem Slovákov o online nakupovanie. V roku 2019 nakupovalo cez internet 23,5 % obyvateľov Slovenska potraviny a 67,8 % ľudí využilo online obchody na kúpu odevov a športových potrieb.CMS poskytuje klientom špecializované obchodné poradenstvo v oblasti práva a daní. S 4 800 právnikmi patrí medzi top 10 globálnych advokátskych kancelárií na základe počtu právnikov. S viac ako 70 kanceláriami v 40+ krajinách po celom svete spoločnosť v roku 2018 dosiahla tržby v hodnote 1,36 mld. eur.