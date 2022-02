ONLINE: Vojna na Ukrajine: Deň tretí

Rusko začalo vo štvrtok 24.2. masívny vojenský útok na Ukrajinu. Zničilo desiatky cieľov, vrátane niektorých letísk. O život prišli aj civilisti.

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

12:01 Slovensko pošle na Ukrajinu desať miliónov litrov nafty, po sobotňajšom rokovaní vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). SR dodá aj 2,4 milióna litrov leteckého benzínu.

„V prvom rade je to desať miliónov litrov nafty, ktorú posielame na Ukrajinu. Zároveň je to 2,4 milióna litrov leteckého benzínu, ktorý posielame na Ukrajinu. Toto je v hodnote vyššej ako osem miliónov eur. Zároveň posielame presne to, čo Ukrajina teraz veľmi potrebuje. Konkrétne 12-tisíc kusov 120 milimetrovej munície. To je v hodnote približne 2,6 milióna eur. Verte mi, že my presne vieme, čo Ukrajina potrebuje a robíme presne také opatrenia, ktoré im pomôžu,“ uviedol Naď.

Včera prebehla donorská konferencia, o ktorej informovali niektoré zahraničné médiá. Tá na základe slov ministra uviedla, že 27 krajín NATO z 30 pomáha s vojenským materiálom Ukrajine. „Celková pomoc ktorú v sobotu vláda schválila je viac ako desať miliónov eur,“ uzavrel Naď.

11:52 Od začiatku invázie Rusko podľa hovorcu ruského rezortu obrany Igora Konašenkova zasiahlo 821 ukrajinských vojenských zariadení, vrátane 14 leteckých základní a 19 veliacich stredísk, a zničili 24 raketových systémov protivzdušnej obrany, 48 radarov, sedem vojenských lietadiel, sedem vrtuľníkov, deväť dronov, 87 tankov a osem vojnových lodí. Počty zabitých ukrajinských vojakov ani obete na ruskej strane neuviedol. Jeho tvrdenia ani vyhlásenia Ukrajiny o tom, že jej sily zabili tisícky ruských vojakov sa nedali nezávisle overiť.

11:41 Slovenský diplomatický konvoj vypravený v piatok 25. februára z Kyjeva je v bezpečí na území Rumunska a smeruje na Slovensko. Veľvyslanectvo SR v Kyjeve podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka (nom. SaS) naďalej zostáva funkčné v minimalistickom zložení pod vedením veľvyslanca Marka Šafína. Informoval o tom hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) Juraj Tomaga.

„Som hrdý na našich diplomatov a kolegu z Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorí zostávajú v Kyjeve, lebo sami požiadali o to, aby tam vo veľmi zložitých podmienkach pomohli našim občanom, ktorí hľadajú útočisko na našom veľvyslanectve. Aj teraz sa tam nachádzajú a spolu s nimi aj občania iných krajín Európskej únie (EÚ) a aj mimo EÚ. Pomôžeme v rámci kapacít na veľvyslanectve komukoľvek,“ uviedol Korčok s tým, že situácia v Kyjeve permanentne vyhodnocujú. „Naši diplomati si zaslúžia podporu celého Slovenska,“ uzavrel minister.

11:32 Vláda SR vyhlásila na území Slovenska mimoriadnu situáciu. Rozhodla tak z dôvodu situácie spojenej s prílevom utečencov z Ukrajiny.

11:29 Najmenej šesť civilistov utrpelo zranenia, keď raketa zasiahla výškový bytový dom na predmestí ukrajinského Kyjeva. Hasič Petro Prokopov, ktorý sa zúčastnil na záchrannej operácii, uviedol, že dom v juhozápadnom cípe mesta pri letisku Žuljany zasiahla strela medzi 16 a 21 poschodím. Byty na dvoch poschodiach zničil požiar a 80 ľudí evakuovali. Na záberoch je vidieť masívnu dieru na jednej strane budovy. Rusko opakovane tvrdí, že útočí len na vojenské ciele na Ukrajine.

Zničený obytný dom v Kyjeve po zásahu ruskou raketou. Kyjev, 25. február 2022. Foto: SITA/AP.

11:11 Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote 2,6 milióna eur. Zo štátnych hmotných rezerv Slovensko pomôže Ukrajine materiálom za 8,405 milióna eur. Vláda SR o tom rozhodla na svojom sobotňajšom rokovaní. „Ukrajina požiadala Slovenskú republiku o darovanie materiálu. Ministerstvo obrany SR Ukrajine darovať vojenský materiál v hodnote 2,6 milióna eur a materiál vo vlastníctve Štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v hodnote 8,405 milióna eur,“ píše sa v uznesení.

11:01 České ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že Ukrajine pošle zbrane a muníciu v hodnote 188 miliónov českých korún. Česko pošle guľomety, samopaly, ostreľovacie pušky, pištole a muníciu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz, ktorý cituje oznámenie českého rezortu obrany na mikroblogovacej sieti Twitter. „Vláda v sobotu schválila ďalšiu pomoc Ukrajine, ktorá čelí ruskému útoku. Zabezpečíme aj dopravu na miesto, ktoré určí ukrajinská strana. Naša pomoc sa nekončí,“ napísalo ministerstvo na Twitteri. Česko ešte pred začatím invázie darovalo Ukrajine delostrelecké granáty. Tie sú však stále v českých skladoch. Česká ministerka obrany Jana Černochová v piatok na Twitteri uviedla, že si ich podľa dohody mali odviesť Ukrajinci sami, ale nestalo sa to. V piatok na Ukrajinu dorazil konvoj z Poľska. „Kolóna s muníciou, ktorú odovzdávame Ukrajine, už dorazila k našim susedom. Podporujeme Ukrajincov, sme solidárni a rozhodne sme proti ruskej agresii,“ uviedol na Twitteri poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. (1 EUR = 24,660 CZK)

10:55 Ruské ozbrojené sily tvrdia, že na ukrajinské vojenské objekty spustili salvu riadených striel. Hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov uviedol, že armáda zasiahla rad ukrajinských vojenských zariadení riadenými strelami dlhého doletu Kalibr. Tiež povedal, že ruské ozbrojené sily prevzali úplnú kontrolu nad juhoukrajinským mestom Melitopoľ zhruba 35 kilometrov od pobrežia Azovského mora a proruskí separatisti dosiahli značné zisky v Donbase. 10:43 Za posledný deň vybavila Polícia SR 10 526 vstupov na východnej hranici Slovenska. Len za sobotu od 6:00 hodiny ich bolo 4 907. Pred konfliktom na východnej hranici zaznamenali denne zhruba 1 444 vstupov. Čakacie doby sa predĺžili na osem až desať hodín. Informuje o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka. „Po vyhlásení mobilizácie v Ukrajine klesol počet prichádzajúcich osôb. Ukrajinské orgány neumožňujú výstup z krajiny mužom od 18 do 60 rokov. Ukrajinská strana púšťa priebežne v malých skupinách iba ženy, deti a staršie osoby. Na slovenskej strane po vybavení osôb na hraničnom priechode nevznikajú žiadne kritické situácie spojené s ich zhromažďovaním. Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska uvádzajú, že majú obavy o svoj život z dôvodu situácie na Ukrajine a cestujú k rodine do Európy. Zatiaľ sme zvýšenú mieru nelegálneho prekračovania hraníc nezaznamenali,“ uvádza Slivka. Na hraničnom priechode Ubľa pred konfliktom denne vybavili príslušníci policajného zboru v priemere 450 prichádzajúcich osôb. Za posledných 24 hodín, konkrétne od 6:00 hodiny v piatok 25.februára do 6:00 hodiny dnešného dňa vybavili 4 345 osôb. V priebehu dneška do 6:00 hodiny vybavili 1 772 ľudí. Na ukrajinskej strane čaká približne 400 vozidiel a 500 osôb. Čakacia doba je osem hodín. Doposiaľ príslušníci zaznamenali intenzívny prechod peších, najmä deti s rodičmi a mladí ľudia. Peší cestujúci v súčasnosti znemožňujú prejazd vozidiel k hraničnému priechodu. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké pred konfliktom polícia denne vybavila v priemere 944 prichádzajúcich osôb. Za posledných 24 hodín od 6:00 hodiny 25.februára do 6:00 hodiny dnešného dňa vybavili 4 983 osôb. Z toho za dnešný deň do 6:00 hodiny dnešného dňa 2 617 osôb. Na ukrajinskej strane čaká približne 300 vozidiel a 200 osôb. Čakacia doba je tam desať hodín. Vybavovací proces spomaľujú colné kontroly na ukrajinskej strane. Na hraničnom priechode Veľké Slemence pred konfliktom denne vybavili v priemere 50 prichádzajúcich osôb. Za posledných 24 hodín od 6:00 hodiny 25.februrára do 6:00 hodiny dnešného dňa vybavili 1 198 osôb. Z toho za dnešný deň do 6:00 hodiny 513 osôb. Na ukrajinskej strane čaká približne 500 osôb. Čakacia doba je osem hodín. Polícia zaznamenáva nárast počtu cestujúcich oproti dennému priemeru. Vybavovací proces taktiež spomaľujú colné kontroly na strane Ukrajiny. 10:28 Maďarský minister zahraničia navrhol Budapešť ako možné dejisko rokovaní medzi lídrami Ruska a Ukrajiny. V piatok v noci to Péter Szijjártó uviedol vo videu na sociálnej sieti Facebook s tým, že to navrhol vládam oboch krajín a ani jedna to neodmietla. „Úprimne dúfam, že sa podarí v priebehu niekoľkých hodín alebo dní dosiahnuť dohodu a začať diskusie. Čím skôr sa začnú rokovania, tým skôr bude mier a tým menej ľudí bude musieť zomrieť vo vojne,“ vyjadril sa šéf maďarskej diplomacie. 10:19 Vzdušný priestor pre ruské lietadlá už uzatvorili štyri krajiny – Poľsko, Česko, Veľká Británia aj Bulharsko.

9:35 Úrady v Kyjeve varujú obyvateľov pred pouličnými bojmi s ruskými silami, ktoré sa usilujú dobyť hlavné mesto, a vyzvali ich, aby sa skryli.

Sobotňajšia výstraha varuje obyvateľov, aby zostali v úkrytoch, vyhýbali sa oknám alebo balkónom a prijali preventívne opatrenia proti zásahu troskami alebo guľkami. Ukrajinskí vojaci sa snažia odraziť ruské útoky. Vojenská jednotka v Kyjeve údajne odrazila ruské sily od hlavnej ulice v meste, informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na príspevok ukrajinskej armády na sociálnej sieti Facebook.

V ďalšom príspevku ozbrojené sily uviedli, že v jednej časti mesta sa odohrávajú ťažké bitky a v niektorých uliciach sú aktívne boje. Podľa spravodajského portálu Kyiv Independent z hlavného mesta hlásia viac ako 50 výbuchov a paľbu z guľometov. Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že nové výbuchy otriasli oblasťou pri elektrárni, ktorú sa Rusi snažia napadnúť.

9:22 Rusko vetovalo rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) požadujúcu od Moskvy, aby ukončila útok na Ukrajinu a stiahla svojich vojakov.

Za rezolúciu hlasovalo 11 členov. Čína, India a Spojené arabské emiráty sa zdržali hlasovania. Spojené štáty a ďalší podporovatelia vedeli, že rezolúcia neprejde, ale tvrdili, že zdôrazní medzinárodnú izoláciu Ruska.

Neúspech rezolúcie otvára cestu pre podporovateľov, aby vyzvali na rýchle hlasovanie o podobnom opatrení na Valnom zhromaždení OSN, kde neexistuje právo veta.