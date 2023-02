Online vyučovanie či práca z domu. Ukrajina sa pripravuje na možné útoky počas výročia ruskej invázie

Osobitný bezpečnostný protokol

Policajti zintenzívnia hliadky

23.2.2023 (SITA.sk) - Ukrajina sa pripravuje na potenciálne ruské útoky pri príležitosti piatkového prvého výročia začiatku invázie.Školské vyučovanie je online, odporúča sa práca z domu a úrady posilnili bezpečnostné hliadky, aby minimalizovali potenciálny vplyv ruských úderov. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Minister školstva Serhij Škarlet vo vyhlásení v utorok uviedol, že školám odporúčajú, aby z preventívnych dôvodov prešli na diaľkové vyučovanie.V Kyjivskej oblasti je podľa tamojšej vojenskej správy pre vzdelávacie inštitúcie zavedený osobitný bezpečnostný protokol, v dňoch od 22. do 24. februára sa v Kyjive a okolitej oblasti deti učia prostredníctvom internetu.Správa to odôvodnila zvýšenou hrozbou nepriateľského ostreľovania a potenciálnymi provokačnými akciami pred výročím začiatku vojny na Ukrajine.Správa v Charkivskej oblasti v stredu informovala, že tam zavádzajú dodatočné bezpečnostné opatrenia. Väčšina úradov a podnikov bude pracovať na diaľku, s výnimkou zariadení kritickej infraštruktúry.Obmedzená bude aj distribúcia humanitárnej pomoci a hotovostných platieb na poštách a strážcovia zákona zintenzívnia hliadky na miestach, kde by sa mohol zhromažďovať dav, dodala správa s tým, že takzvané body neporaziteľnosti, kde si ľudia môžu nabíjať svoje zariadenia a zohrievať sa, budú fungovať nepretržite.Starosta mesta Charkiv Ihor Terechov sa vyjadril, že je ťažké predpovedať, čo v piatok spravia ruské sily. „Veľa ľudí sa teraz pýta: čo sa stane? Nemôžem povedať, čo sa stane, pretože to závisí od nášho súpera, nášho nepriateľa. Nikto nechápe, čo má v hlave, nikto nevie,“ povedal.