Online značka betRing vstupuje na slovenský stávkový trh. Značka bola vytvorená kooperáciou stávkových a gamingových expertov zo Slovenska, Spojeného kráľovstva, Izraela, Kanady či Ruska.





Značku vytvoril slovenský tím na platforme od jedného zo svetových lídrov, anglickej spoločnosti FSB Tech. Prevádzkuje ju spoločnosť SZRT Slovakia. Tá je dcérska spoločnosť maďarskej národnej lotériovej spoločnosti Szerencsejáték Zrt., pre ktorú je to prvý krok strategickej plánovanej expanzie na ostatné európske trhy.Úvodná investícia do značky presahuje 10 miliónov eur. Štyri milióny eur predstavujú licenčné a ostatné poplatky smerujúce do slovenskej štátnej pokladnice. Značka postupne získala a bude používať slovenskú licenciu, a teda platiť všetky dane a odvody do slovenského štátneho rozpočtu. Zároveň je prvým držiteľom samostatnej licencie na prevádzku kurzových stávok v internetovej herni, odkedy nadobudol účinnosť aktuálny zákon o hazarde v marci 2019. Značka bude od štartu ponúkať výlučne "soft gaming" vo forme kurzových stávok online."Naším cieľom je čo najskôr rozšíriť aktuálnu trojicu lídrov (Niké, Fortuna, Tipsport), ktorí ovládajú spolu takmer 90 % slovenského trhu so športovými stávkami," uviedol riaditeľ spoločnosti SZRT Slovakia, ktorá značku prevádzkuje, Miroslav Baranec.